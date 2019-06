Entschleunigung

Volker Göllner, Neuss, »Blende« 2009

An diesem Wochenende sollen wieder gnadenlose Temperaturen von bis zu 39 Grad herrschen. Das spricht nicht sonderlich für Actionfotos. Also lieber mal die Menschen ablichten, die die Beine baumeln lassen, wie es Volker Göllner aus Neuss für einen früheren »Blende«-Wettbewerb getan hat. »Afterwork Party« hat er seinen Schnappschuss genannt. Für sein Foto hat er sich ein schattiges Plätzchen gesucht, denn wie heißt es so schön: »In der grellen Mittagssonne sind die Bilder für die Tonne!«

Wenn man Personen fotografiert und seine Werke dann auch noch veröffentlicht – es spielt keine Rolle, ob auf Instagram oder in der Zeitung – sind das Kunsturheberrechtgesetz (KUG) und das Persönlichkeitsrecht zu beachten. Das KUG legt fest, dass man eine Erlaubnis braucht, wenn man Fotos von Personen veröffentlichen will. Das ungefragte Herstellen einer Abbildung kann ein Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der abgebildeten Person sein. Praktisch bedeutet das, dass der Fotograf sich von einem Menschen, den er fotografieren möchte, die Erlaubnis dazu geben lassen muss. Das ist alles nicht sonderlich kompliziert: Die Einwilligung gilt meist auch als erteilt, wenn der Fotografierte für das Bild posiert. Also am besten einfach freundlich fragen, bevor man auf den Auslöser drückt.