Alles klar?

Für ihren noch unveröffentlichten Roman »Dickicht« erhält Nina Bußmann den Robert-Gernhardt-Preis. Die Auszeichnung ist mit 12.000 Euro dotiert und soll der Autorin am 20. August in Frankfurt am Main überreicht werden, wie das hessische Kunstministerium am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Bußmann erzähle »in einer klaren Sprache von der Unklarheit eines modernen Bewusstseins zwischen Arbeits- und Lebenswelt, zwischen Freundschaft, Therapien und spirituellen Verlockungen«, begründete die Jury ihre Entscheidung. »Dickicht« erzählt von der Amtstierärztin Ruth Gretter, die eine Betäubungsmittelabhängigkeit entwickelt hat und deren Leben nach einem Sturz aus den Fugen zu geraten droht. (dpa/jW)