Typ Frau in autoritärer Warenwelt

Mit berechtigter Unbescheidenheit widmet Susanne Heinrich ihren ersten Spielfilm »all denen, die ihn so brauchen, wie ich ihn gebraucht hätte, als ich dachte, eine Psychoanalyse würde irgendetwas besser machen«. Ihr hinreißendes Kinodebüt beschreibt sie als Ergebnis einer Politisierung, die sie das eigene »Gefühl großer Entfremdung« nicht mehr als individuelles Problem, sondern »im Kontext neoliberaler Arbeits- und Geschlechterverhältnisse« verstehen ließ. So habe sie durch die Arbeit an »Das melancholische Mädchen« »selbst aufgehört, eines zu sein«, gibt die Filmemacherin in einem Regiestatement zu Protokoll.

Heinrich hat sich dem Filmemachen zugewandt, nachdem sie sehr jung als Schriftstellerin erfolgreich geworden – und dann in eine Schreibkrise geraten war. Auch die namenlos bleibende Titelfigur (Marie Rathscheck) ihres Films steckt in einer Schreibblockade, weshalb ihre Arbeit an einem Buch nicht über den ersten Satz des zweiten Kapitels hinauskommt. In gut einem Dutzend unzusammenhängender Episoden ist die junge Frau beim Casting für einen Werbefilm zu sehen, beim Gespräch mit einer Freundin oder bei der Konsultation eines Psychoanalytikers. Und zwischendurch landet sie in den Betten wechselnder Männerbekanntschaften, wobei sie Promiskuität mit schulterzuckendem Gleichmut als Nebenfolge ihrer augenblicklichen Wohnungslosigkeit abtut.

Im Schlafzimmer eines Kerls greift sie zu einem Buch und liest ein paar Zeilen daraus vor, um es dann mit der Bemerkung »Sentimentaler Müll« wegzuwerfen. Eine denkbar harsche Selbstkritik, denn die vernichtenden Worte gelten ihrem literarischen Debüt von 2005. Dann lässt die Filmemacherin ihre Protagonistin noch zwei Passagen aus einem Bändchen des Merve-Verlages zitieren und »Schau, ein Buch über mich!« ausrufen: Gemeint sind die »Grundbausteine einer Theorie des Jungenmädchens«, die Heinrich auch im Regiestatement hervorhebt, da sie ihr bei der Reflexion des eigenen Drehbuchs sehr geholfen hätten.

Diese Referenz ist etwas irritierend. Zwar erkennt die Filmemacherin im melancholischen Mädchen einen »Typ Frau, der vom Neoliberalismus hervorgebracht wird«. Doch die Protagonistin dieses Films lässt sich kaum, wie das Autorenkollektiv Tiqqun es im Hinblick auf seinen unscharf umrissenen Typus des »Jungen-Mädchens« wortreich tut, als verführerische Stütze der autoritären Warenwelt kritisieren. Beim erwähnten Casting wird die aus quasifeministischen Popsongphrasen bestehende Werbebotschaft von der lustlosen Schlappheit der Hauptfigur regelrecht sabotiert. Und an anderer Stelle kontert die junge Frau mit ausdrücklicher Kapitalismuskritik, als ein esoterischer Spinner sie für einen Yogakurs gewinnen will.

Erfreulicherweise sind hier auch der leichthändige Erzählton und -rhythmus von der Aufgeblasenheit französischen Theoriejargons weit entfernt. Und die mehr oder minder expliziten filmhistorischen Zitate, zum Beispiel auf Helke Sander, Godard oder Hellmuth Costards legendären Kurzfilm »Besonders wertvoll«, wirken weder pflichtschuldig-akademisch, noch stehen sie einem verblüffend originellen Gesamteindruck im Weg.

Dass Heinrich sich auf Bert Brecht als zweite wichtige Inspirationsquelle bezieht, ist indes nicht zu übersehen. Die tableauartigen Szenen sind fast alle in minimalistisch ausstaffierten Studiokulissen angesiedelt, wobei eine gleichmäßig flache Beleuchtung uns die Künstlichkeit der vorherrschenden Pastellfarben bewusst macht. Die Nebenfiguren sprechen wiederum betont unnatürlich, bedienen sich dicker Akzente oder eines leichten Singsangs. Im Vergleich dazu wirkt der gelassene Habitus der Protagonistin deutlich weniger verfremdet, auch wenn ihre Frisuren unentwegt wechseln, während die Kleidung auffallend gleich bleibt.

Umso mehr muss man sich fragen, inwieweit das Publikum zu dieser Figur auf Distanz gehen soll. Und inwieweit Heinrich in dem Frauentypus, von dem sie selbst sich nach eigenen Angaben ja gelöst hat, ein gewisses subversives Potenzial sieht. Interessant ist jedenfalls, dass sie ihre Hauptfigur in der mehrdeutigsten Episode eine Zwischenstation in der Wirklichkeit einlegen lässt. Als sie einem grauhaarigen Bauarbeiter in dessen Wohnung folgt, landen wir tatsächlich in einem echten Haus, durch dessen Fenster natürliches Licht fällt und unter dessen Kellertreppe schlichtes Gerümpel liegt. Und während Heinrich sich vorher und nachher einen Spaß daraus macht, männliche Nacktheit zu enttabuisieren, lässt sie hier auch das melancholische Mädchen erstmals nackt auftreten – und zwar in einer Nacktheit, die nicht der zwanghaften Bestätigung sogenannter sexueller Freiheit dient.

Das soll gewiss nicht heißen, dass wir der Gesellschaft des Spektakels durch FKK entkommen könnten. Oder dass Arbeiter weniger entfremdet wären. Aber der Reiz dieses Films besteht nicht zuletzt darin, dass er, trotz seiner cleveren Coolness, entsprechende Missverständnisse nicht scheut – um wenigstens richtige Fragen aufzuwerfen.