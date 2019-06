IG Metall macht mobil

M. Golejewski/RubyImages Es geht um ihre Zukunft: IG Metallerinnen und Metaller ziehen am Samstag vor das Brandenburger Tor (Bild vom 4. März 2019)

Unsicherheit macht sich unter den Kollegen breit. In der Autobranche sinken die Absatzzahlen. Ford, VW, Daimler und Co. haben bereits angekündigt, Zehntausende Stellen streichen zu wollen. Die Autobauer haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Sie setzen auf teure, panzerähnliche Pkw, die viel Sprit schlucken und die Straßen vollstopfen – 2019 werden voraussichtlich eine Million SUV in Deutschland zugelassen.

Die IG Metall geht davon aus, dass in 54 Prozent der Betriebe in der Branche die Zahl der Arbeitsplätze sinken wird. Vor allem für Zulieferer könne die »Transformation« existenzgefährdend werden. Angesichts der düsteren Konjunkturaussichten hat die Gewerkschaft den Unternehmern bereits den Vorschlag zur Einführung eines »Transformationskurzarbeitergelds« unterbreitet.

Doch klein beigeben werden die Kollegen nicht. Denn die IG Metall verfügt im Autosektor über einen außerordentlich hohen Organisationsgrad. Bei VW etwa sind 97 Prozent der Beschäftigten Gewerkschaftsmitglied. Am Samstag wollen die Kollegen Zähne zeigen: Die IG Metall mobilisiert zu einer Großdemonstration nach Berlin. Die Bundesregierung müsse »endlich massive Investitionen in Zukunftsprodukte, in Qualifizierung, in Ladestationen für E-Autos, in Stromnetze und öffentlichen Nahverkehr« tätigen, heißt es in einem Aufruf. Die Beschäftigung in allen Branchen müsse nachhaltig gesichert werden. Eine »verlässliche soziale Absicherung in jedem Lebensalter« müsse gewährleistet werden.

Der IG-Metall-Bezirksleiter in Baden-Württemberg, Roman Zitzelsberger, sagte am Freitag der Stuttgarter Zeitung: »Wir bekommen den Klimawandel nur in den Griff, wenn sich in den Unternehmen sowohl bei den Produkten als auch in der Produktion Grundsätzliches ändert.« Diese Veränderung werde kommen, und sie werde »brutal« sein. »Wenn wir wollen, dass der Wandel mit uns, in unseren Fabriken, an unserem Standort passiert, müssen wir ihn nach vorne treiben«, so Zitzelsberger.

Den Unternehmen eröffnen die Umbrüche in der Industrie neue Profitchancen. Statt durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz den Arbeitstag zu verkürzen, lassen sich durch die fortschreitende Automatisierung in der Produktion Löhne einsparen. Deshalb bekräftigt die IG Metall ihre Forderung nach der Einführung der 35-Stunden-Woche in Ostdeutschland. Bislang sehen die Beschäftigten schlechtere Zeiten auf sich zukommen. »Glaubt man den Arbeitgebern, dann gehören körperliche Belastungen spätestens mit der Digitalisierung der Vergangenheit an. Die betriebliche Realität ist eine andere«, teilte die IG Metall am Freitag in einer Sonderauswertung des »DGB Index Gute Arbeit« mit. Obwohl die körperlichen Belastungen am Arbeitsplatz bereits hoch seien, kämen im Zuge der Digitalisierung neue hinzu. Die Gewerkschaft hatte Betriebsräte und Vertrauensleute aus knapp 2.000 Betrieben zur künftigen Entwicklung ihres Unternehmens befragt. 77 Prozent von ihnen gehen davon aus, dass mit der Digitalisierung neue Arbeitsbelastungen entstehen – für Körper und Psyche. Fast die Hälfte (46 Prozent) der Betriebe verbindet mit der Transformation eher Risiken hinsichtlich der Entwicklung von Arbeitsbelastungen.

Der Wandel in der Industrie wird für die Beschäftigten nur gelingen, wenn sie Druck auf Unternehmen und Regierung ausüben. Der »Autogipfel« im Kanzleramt Anfang der Woche endete ergebnislos.