Einige blaue Wunder

Kacper Pempel/REUTERS »Eine Nummer zu groß«: Giorgi Zitajischwili nach dem Schlusspfiff

Am Sonnabend endete in Polen, das den Vorzug vor Indien erhalten hatte, die 22. Endrunde der U20-Weltmeisterschaft im Männerfußball. Die dreiwöchige Endrunde dieser Altersklasse zu gewinnen ist beinahe so schwierig, wie sich dafür zu qualifizieren, wie etwa das Fehlen der Finalisten von Südkorea 2017 beweist. Damals besiegte England im Finale Venezuela mit 1:0. Die Titelverteidigung der »Three Lions« platzte, als sie bei der U19-EM in Finnland das Spiel um Platz fünf gegen Norwegen mit 0:3 verloren.

Dem deutschen Team von Trainer Frank Kramer war es zuvor nicht besser ergangen: Ein 2:5 gegen Norwegen, aber zu Hause, beendete die WM-Träumereien. Von den letzten fünf Endrunden hat Deutschland nur zwei mitgemacht. Venezuela verpasste die dritte WM-Teilnahme, obwohl die Auswahl bei der Südamerikameisterschaft im Februar noch souverän durch die Gruppenphase marschiert war und nur gegen Brasilien verloren hatte – im anschließenden »Hexagonal« gewann die »Vinotinto« dann nur noch gegen Brasilien.

Auch der fünffache Weltmeister Brasilien fehlte. Spanien konnte sich zum dritten Mal nacheinander nicht qualifizieren, Russland ist seit 1995 nicht mehr dabei, Tschechien seit einer Dekade. Die Niederlande haben die Qualifikation zuletzt 2005 geschafft – als Gastgeber. Belgien war erst einmal (1997) dabei. Ghana, 2009 Weltmeister in Ägypten, konnte sich danach nur noch zweimal qualifizieren.

Von den 24 Teams, die sich bis nach Polen durchgegraben hatten, erlebten einige ihr blaues Wunder bereits in der Gruppenphase. Norwegen wurde bei seiner ersten Teilnahme seit 26 Jahren etwa von Ozeanienmeister Neuseeland düpiert. Der abschließende 12:0 Kantersieg gegen Honduras reichte nicht mehr fürs Achtelfinale. Immerhin brachten die neun Tore von Erling Braut Håland in diesem Match dem Stürmer von RB Salzburg den Goldenen Schuh des Turniers ein. Mexiko, 2017 noch Viertelfinalist, verlor alle Spiele, genau wie Asienmeister Saudi-Arabien: kein Sieg, keine Liebe, kein Leben. Europameister Portugal schoss in der Todesgruppe mit Südkorea und Argentinien den Bock ab, konnte nicht gegen Südafrika gewinnen und schied aus.

In die Achtelfinals schafften es mit Frankreich und Argentinien noch zwei ehemalige Weltmeister, für beide war es die Endstation. »Les Bleus« verloren in der Schlussviertelstunde noch 2:3 gegen die USA, die Gauchos stolperten über Mali, das im Februar erstmals Afrikameister geworden war. Gerade eingewechselt, gelang dem bei Sarpsborg 08 FF in der norwegischen »Eliteserien« kickenden Boubacar Konté in der Nachspielzeit der Verlängerung noch das 2:2. Ein Tor, das an eines der Liverpooler gegen Barça erinnerte, nur dass es kein schnell ausgeführter Eckball, sondern ein Freistoß war. Dann parierte der bei einem katalanischen Unterklassenverein angestellte Youssouf Koita den Elfer von Tomás Chancalay (Colón de Santa Fe), das war’s. Der sechsmalige Weltmeister war auf den Boden der Realität geplumpst.

Die schöne Nachricht der Viertelfinals war, dass Ecuador, im Februar erstmals Südamerikameister geworden, Concacaf-Meister USA mit 2:1 aus dem Turnier bugsierte. Überraschungen gab es jedoch keine. Im Halbfinale besiegte die Ukraine Vizeeuropameister Italien mit 1:0, während die Südkoreaner mit dem gleichen Resultat Ecuador bezwangen. Das Spiel um Platz drei gewannen die Amerikaner gegen die »Azzurrini«; Matchwinner war der eingewechselte Verteidiger Richard Mina, dem in Minute 104 der einzige Treffer gelang. Kurz zuvor hatte Moisés Ramírez einen Strafstoß von Marco Olivieri abgewehrt.

Das Endspiel begann mit einem Videobeweis nach dem ersten Spielzug. Den Foulelfmeter tauschte Lee Kang In für Südkorea in ein Tor um. Lee wurde bereits mit elf Jahren vom FC Valencia verpflichtet. Die Ukraine drehte das Spiel durch zwei Treffer von Wladyslaw Suprijaga (34./53.) und das 3:1 kurz vor Schluss durch Giorgi Zitajischwili (beide Dynamo Kiew). Am Ende waren die »Schowto-blakytni« (Gelb-Blauen) eine Nummer zu groß für die Flitzer von Coach Chung Jung Yong. Es war ihr erster U20-Weltmeistertitel.