70 Jahre Grundgesetz: Neues Heft der Zeitschrift Marxistische Blätter

Arnd Wiegmann/REUTERS Frauenstreik in der Schweiz (Zürich, 14.6.2019)

In einem Schwerpunkt und in einer Beilage, in der ein Text von Hermann Klenner (»Deutsche Verfassungsprobleme – Geschichte und Gegenwart«) aus dem Jahr 2009 neu veröffentlicht wird, befasst sich die Zweimonatszeitschrift Marxistische Blätter mit dem Jubiläum des Grundgesetzes, das am 23. Mai 1949 in Kraft trat. Überschrift: »Verteidigung einer Ruine«. So lautet auch der Titel des Beitrages von Klaus Wagener, der festhält, dass es die SPD/Grünen-Regierung war, »die nach 1998 sowohl mit dem ›Nie wieder Krieg!‹ der Nachkriegsära brach, als auch mit der Sozialstaatsverpflichtung der Verfassung«. Der nichtlegitimierte Krieg, der Bruch der Verfassung seien »Routine« geworden. In mehreren Beiträgen wird Max Reimann zitiert, der als KPD-Vorsitzender 1949 erklärte, seine Partei stimme zwar gegen das Grundgesetz, es werde jedoch der Tag kommen, »da wir Kommunisten dieses Grundgesetz gegen die verteidigen werden, die es angenommen haben«. Das Missverhältnis zwischen der geschriebenen Verfassung und der Realität – besonders grotesk bei Gleichstellung, Trennung von Staat und Kirche oder Militarisierung der BRD – machte diese Verteidigung nach der Verabschiedung des Grundgesetzes sofort nötig.

Daher zieht Rolf Geffken ein äußerst widersprüchliches Fazit der 70 Jahre. Werner Rügemer stellt prägnant dar, warum und inwiefern Arbeitsrechte eine »Blindstelle im Grundgesetz« sind, zählt aber auch andere Defizite auf: Männer und Frauen seien gleichberechtigt, heißt es z. B. in Artikel 3, Absatz 2. Der KPD-Antrag im Parlamentarischen Rat aber, gleichen Lohn für gleiche Arbeit für Mann und Frau ins Grundgesetz aufzunehmen, wurde als »kommunistisch« abgelehnt. Unter Aufsicht der Deutschen Bischofskonferenz und in Abgrenzung zum »atheistischen Osten« galt im Eherecht bis in die 60er Jahre: Ehefrauen sind im Haushalt, bei der Einrichtung eines Kontos und bei der Berufsausübung dem Ehemann unterworfen.

Ekkehard Lieberam untersucht, wie dem DDR-Sozialstaat mit Einführung des Grundgesetzes in Ostdeutschland die soziale Diskriminierung folgte. 1989 sei »die ›halbe Revolution‹ für eine ›bessere DDR‹ gegenüber der Konterrevolution chancenlos« gewesen. Weitere Beiträge steuern Ludwig Elm, Tim Engels, Raimund Ernst und Patrik Köbele bei. Sehr aufschlussreich: die Dokumentation des Antrags der KPD-Fraktion im Parlamentarischen Rat vom 6. Mai 1949 und eines Auszugs aus einer Rede des KPD-Abgeordneten Heinz Renner zum Asylrecht.

Die Rubrik »Aktuelles« enthält lesenswerte Beiträge zur Mietenexplosion sowie ein informatives Interview mit dem US-Ökonomen Michael Hudson zu Venezuela. In »Positionen« befasst sich Rüdiger Bernhardt ausführlich mit der dreibändigen DDR-Kulturgeschichte Gerd Dietrichs, Uwe Fritsch untersucht die neuen Herausforderungen für Theorie und Praxis der Arbeiterbewegung nach Auflösung der »Deutschland AG«, Diether Dehm äußert sich zu »Sexismus-Bashing, Sexualität und Pornographie«.

Marxistische Blätter, Heft 3/19, 150 Seiten und eine Beilage, 9,50 Euro (Jahresabo 48 Euro, ermäßigt 32 Euro). Bezug: Marxistische Blätter, Hoffnungstr. 18, 45127 Essen, Tel.: 0201/236757, E-Mail: redaktion@marxistische-blaetter.de