Raus aus der Falle

Über Symptome kranker Gesellschaften singen: »Kate Tempest is the words«

Wird Kate Tempest gebeten, sich zu beschreiben, sagt sie: »Kate Tempest is the words.« Als sie mit 20 den Dichter William Blake (1757–1827) entdeckt, ist das für sie eine Offenbarung. Nun, mit 33, nach mehreren Gedichtbänden, Alben und einem Roman, legt sie mit »The Book of Traps and Lessons« ein Album vor, das nicht nur im Titel an Blakes Großwerke »The Marriage of Heaven and Hell« (1790–93) und »Songs of Innocence and of Experience« (1793–94) angelehnt ist. Die beiden Sammlungen markieren Blakes Wende vom Autor religiöser Kinderlieder zum Dichter sozialkritischer Texte inklusive Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft. Tempests Lyrics atmen die gleiche Verzweiflung, den gleichen Zorn, die gleiche Hoffnung und Kraft.

Der Songzyklus sollte am Stück und am besten frei von Ablenkung gehört werden. Damit käme man Tempests Wunsch, sich auf Sinnlichkeit, Einfachheit und tiefere Verbindungen einzulassen, am nächsten. Was hält uns davon ab? Es sind die Traps, die Fallen, um die es in den ersten fünf Tracks des Albums geht: die verlernte Fähigkeit zu lieben (»Thirsty«), leerer Materialismus, strukturelle und rassistische Gewalt (»Keep Moving Don’t Move«; »Brown Eyed Man«), Entfremdung (»Three Sided Co in«) und deren Auswirkungen ins Private, etwa aus einer Liebesbeziehung ein Gefängnis aus Angst, Gier und Sucht zu machen (»I Trap You«). Wenn man hört, wie Tempest in »I Trap You« »fe ar« und »greed«, »freedom« und »nourish« einander gegenüberstellt, oder wie sie »need« (diese mit Liebe verwechselte Sucht, Bedürfnisse zu befriedigen) gleich dreimal wiederholt, wird allemal deutlich, was sie meint – und möglicherweise auch, was man selbst verloren hat: »Love is a self-made trap.«

Überall Fallen also, um uns herum und in uns – selbst gestellte außerdem. Damit aber auch überwindbare. Die Menschen machen ihre Geschichte »nicht aus freien Stücken«, aber es ist »ihre eigene«, heißt es bei Marx. Lehren sollen gezogen werden aus den gesammelten Erfahrungen, geschichtlichen, gesellschaftlichen und persönlichen, damit Geschichte (»Tragödie«) sich nicht als »Farce« wiederholt. Und das eben ist der zweite Teil dieses Zyklus: Er beginnt mit einer Lektion in dem ganz aus Worten bestehenden Track sechs: »All Humans too Late«. Es folgen Songs mit Zeilen, die wirken wie von Blake persönlich auf riesige Kupfertafeln geätzt. Track sieben etwa, »Hold Your Own«, ist ein Manifest der Leidenschaft, der Treue zu Prinzipien und zu geliebten Menschen. Track acht, »Lessons«, behandelt das Spannungsverhältnis »zwischen Unterliegen und Selbstbehauptung, Hinnehmen und Widerstand in der Welt der Entfremdung«. Leo Kofler schrieb dies 1980 über die Dramen von Bertolt Brecht. Aber es passt natürlich auch hier. Track neun, »Firesmoke«: Die hier geschilderte Liebeserfahrung (»your body and mind«) engt endlich nicht mehr ein, sondern wirkt befreiend. »But now comes this fire to cleanse and restore us / to fuel us and calm us and push us both forwards, forwards …« In Track zehn, »Holy Elixir«, blickt die Erzählerfigur zurück auf ihr altes Ich, zerrieben zwischen Anpassung und Selbstzweifeln, und beharrt auf einer neugewonnenen Erkenntnis, die keinen Intellekt ohne Weisheit und keine Existenz ohne Lebenssinn und Phantasie mehr gelten lässt. Sich damit allein zu fühlen, daran zu leiden, ist nicht krank, sagt Tempest, sondern das Symptom einer kranken Gesellschaft. Statt des Hamsterrades empfiehlt sie hier und im abschließenden Track »People’s Faces« den empathischen, zärtlichen Blick auf die Mitmenschen, in deren Gesichtern sie die Möglichkeit zur Veränderung durchscheinen sieht.

In der Zusammenarbeit mit Produzent Rick Rubin, der bereits mehrfach, vor allem aber beim späten Johnny Cash bewiesen hat, dass er einen Künstler verstehen und das auch herausstellen kann, hat sich Tempest vom Beat, der ihre bisher vertonten Texten grundierte, befreit. Ja, es gibt rhythmische Elemente und Atmosphärisches, aber es ist kein Hip­Hop, kein Rap. Die Musik potenziert, wie auch immer Rubin es angestellt haben mag, insbesondere die Wirkung von Tempests Texten. Die ungeheure Energieleistung, die es erfordert, sich derart schonungslos und fordernd mit sich und der Gesellschaft auseinanderzusetzen; und das optimistische, vorsichtig hoffnungsvolle Menschenbild Tempests: Man kann es hören und fühlen in einer Musik, die so empathisch mit Tempests Sicht auf die Dinge umgeht wie die Künstlerin mit uns. Ein Meisterwerk. Jetzt sind wir dran.