Ende des Wandels

Albert Gea/REUTERS Anhänger der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung demonstrierten am Sonnabend in Barcelona gegen die Wiederwahl von Ada Colau

In Spanien haben am Wochenende die Lokalparlamente von 8.100 Städten die Bürgermeister ihrer Gemeinden gewählt. Das Ergebnis ist – wie nach den Resultaten der Kommunalwahlen vom 26. Mai zu erwarten war – eine schwere Niederlage für die Linke. Hatten fortschrittliche Bündnisse vor vier Jahren die Regierung in den größten Städten des Landes erobern können – unter anderem in Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz, Zaragoza, Santiago de Compostela und A Coruña – bleiben jetzt nur noch drei Städte in den Händen linker Bewegungen.

In der Hauptstadt Madrid hat Manuela Carmena von der Bürgerplattform »Ahora Madrid« ihren Posten verloren, obwohl ihre Liste mit 19 Abgeordneten die stärkste Gruppe im Stadtparlament stellt. Neuer Bürgermeister ist José Luis Martínez-Almeida von der postfranquistischen Volkspartei (PP), der auch die Stimmen der rechtsliberalen Ciudadanos und der faschistischen Vox erhielt.

In Barcelona kann die linke Bürgermeisterin Ada Colau im Amt bleiben, allerdings nur, weil sie die Stimmen der sozialdemokratische PSC und der rechtsliberalen Plattform des früheren französischen Ministerpräsidenten Manuel Valls bekommen hatte und sich die Ciudadanos der Stimme enthielten. Sie wollten verhindern, dass mit Ernest Maragall ein Vertreter der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung Bürgermeister der Metropole wird. Seine Republikanische Linke (ERC) hatte bei den Wahlen 4.800 Stimmen mehr als Colaus Barcelona en Comú (BeC) erhalten. Eine von Colau zunächst favorisierte Dreiparteienallianz mit ERC und PSC war daran gescheitert, dass die beiden Wunschpartner gegenseitig eine Zusammenarbeit miteinander ausgeschlossen hatten.

Auch in Valencia und Cádiz bleiben die »Bürgermeister des Wandels« im Rathaus. In Valencia waren sie allerdings auf die Unterstützung der sozialdemokratischen PSPV-PSOE angewiesen. In Cádiz dagegen verfügt José María González, bekannt als »Kichi«, über die Mehrheit im Stadtparlament und kann deshalb weitere vier Jahre regieren. Das von der Linkspartei Podemos geführte Bündnis »Ganar Cádiz en Común« hat allerdings eine widersprüchliche Bilanz vorzuweisen. Auf der Habenseite steht die Sozialpolitik, die in der von Armut geprägten Stadt dringend nötig war. Zugleich hat sich »Kichi« jedoch nicht gegen den Verkauf von Kriegsschiffen an Saudi-Arabien positionieren wollen, denn an deren Bau hängen viele Arbeitsplätze in Cádiz.

Spanienweit gibt es viele Kombinationen, die auf nationaler Ebene undenkbar wären. So wurde in der Gemeinde Jerez de los Caballeros bei Badajoz der einzige Stadtrat von Podemos, Juan Carlos Santana, mit den Stimmen von PP und Ciudadanos zum Bürgermeister gewählt. Offenkundig war den Rechten in der 9.000 Einwohner zählenden Gemeinde alles recht, um die bisherige sozialdemokratische Bürgermeisterin Virginia Borrallo loszuwerden. Auch in Cañete la Real bei Malaga votierten die Stadträte der PP für den Kandidaten der Vereinten Linken, Jacobo Aranda, und verhinderten so einen Erfolg der Sozialdemokraten.

In Melilla, der spanischen Exklave in Nordafrika, wurde der einzige Ciudadanos-Abgeordnete, Eduardo de Castro, mit den Stimmen von Linken und Sozialdemokraten zum neuen Stadtoberhaupt gewählt. Sie verhinderten so die Wiederwahl des von Vox unterstützten PP-Kandidaten Juan José Imbroda, der die Stadt fast 20 Jahre regiert hatte. In Burgos ermöglichten dagegen zwei Vox-Abgeordnete die Wahl des Sozialdemokraten Daniel de la Rosa zum neuen Bürgermeister, weil sie dem Bewerber der PP die Unterstützung verweigerten. In Cartagena bei Murcia im Südosten Spaniens einigten sich PP und Sozialdemokraten dagegen auf eine Teilung der Amtszeit: Zwei Jahre regieren die Rechtskonservativen, dann soll die PSOE das Zepter übernehmen.