Weiter Proteste in Hongkong

Hongkong. Trotz einer Ankündigung der Regierung, ein Gesetz zur Auslieferung mutmaßlicher Straftäter an die Behörden der VR China auf Eis zu legen, sind am Sonntag erneut mehrere zehntausend Menschen in der Finanzmetropole auf die Straße gegangen. Die meist schwarz gekleideten Demonstranten forderten ein komplettes Zurücknahme und den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam. Sie hatte am Sonnabend angekündigt, die Beratungen über das Gesetz vorerst auszusetzen. (dpa/jW)