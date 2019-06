Dubiose Deals

Lisa Ducret/dpa Fragwürdige Beraterverträge in den oberen Etagen des »Bahntower« am Potsdamer Platz in Berlin (7.6.2019)

Die bundeseigene Deutsche Bahn AG (DB) kommt auch in diesem Frühsommer nicht aus den negativen Schlagzeilen. Derzeit erregen allerdings nicht so sehr die fast schon alltäglichen und routinemäßigen Meldungen über Verspätungen, Pannen und Servicemängel Aufsehen. Vielmehr haben Medienberichte über fragwürdige Beraterverträge mit mehreren Exvorständen in den vergangenen Tagen für Aufregung gesorgt und zur Anberaumung einer Sondersitzung des Aufsichtsrats geführt. Unterdessen halten die Probleme im Betriebsablauf an.

Anfang Juni sickerte aus dem »Bahntower« am Potsdamer Platz in Berlin durch, dass mit ehemaligen Vorständen des Konzerns zwischen 2010 und 2018 fragwürdige Beraterverträge abgeschlossen worden waren. Inzwischen ist von Fällen dieser Art mit insgesamt 26 Beratern, darunter drei Konzernvorstandsmitglieder, die Rede. Diese fragwürdigen Verträge mit ehemaligen Managern seien der internen Revision aufgefallen. Ein ehemaliges Vorstandsmitglied soll dem Vernehmen nach bei seinem Ausscheiden aus der Chefetage im Bahntower zunächst eine Abfindung in Millionenhöhe und dann noch obendrein ein Beraterhonorar in Höhe von mehreren hunderttausend Euro erhalten haben. In diesem Zusammenhang nennen Medienberichte Ulrich Homburg, der bis 2015 im DB-Vorstand für Personenverkehr zuständig war.

Andere ehemalige Führungskräfte sollen vier- und fünfstellige Honorare erhalten haben. Nun will die hausinterne Revision überprüfen, ob die Vertragspartner dafür die entsprechenden Gegenleistungen erbracht und Arbeit geleistet haben. Der Aufsichtsrat hat seinerseits zur Ermittlung der Sachverhalte eine Anwaltskanzlei und eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eingesetzt.

Als erste Reaktion auf die Enthüllungen kündigte der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Odenwald an, dass es künftig ohne Zustimmung des Kontrollgremiums keine Beraterverträge mit ehemaligen Managern mehr geben werde. Die beanstandeten Verträge wurden zwischen 2010 und 2018 abgeschlossen und fallen damit überwiegend in die Amtszeit des Anfang 2017 nach einem Zwist mit dem Aufsichtsrat ausgeschiedenen Ex-DB-Chefs Rüdiger Grube. Dessen Nachfolger, der heutige DB-Vorsitzende Richard Lutz, war in diesem Zeitraum Finanzvorstand und damit möglicherweise nah an den jetzt kritisierten Honorarzahlungen dran. Lutz dürfte damit immer mehr unter Druck stehen, seine Rolle in diesem Zusammenhang zu erklären bzw. zu rechtfertigen. Wie er nach der geforderten schonungslosen Aufklärung dastehen wird, bleibt abzuwarten.

Während vor zwei Jahrzehnten das Vertrauen in den DB-Vorstand so groß war, dass die Regierung des damaligen Kanzlers Gerhard Schröder (SPD) den damaligen Bahn-Chef Hartmut Mehdorn mit einem Blankoscheck ausstattete, den Konzern für einen Börsengang umzukrempeln, scheint jetzt das Vertrauen der Entscheidungsträger in der Bundespolitik in die DB-Spitze weiter zu sinken. Auch die DGB-Bahngewerkschaft EVG verlangte eine »lückenlose und vollständige Offenlegung aller Vorfälle«. Der durch den Verlust des Vertrauens in die Unternehmensführung eingetretene Schaden könne »nur durch vollständige Transparenz minimiert werden«, so der EVG-Vorsitzende Alexander Kirchner, der zudem stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender ist. »Sollten sich die zurzeit auch öffentlich diskutierten Vermutungen bestätigen, müssen alle Beteiligten zur Verantwortung gezogen werden«, erklärte der Gewerkschafter.

Der neue Skandal um die fragwürdigen Beraterverträge dürfte in diesem Sommer viele Kräfte im Bahn-Management binden und die Aufmerksamkeit ein Stück weit von der Frage ablenken, wie angesichts der globalen Klimakatastrophe die Eisenbahn als mit Abstand umweltfreundlichstes Verkehrsmittel gestärkt und zügig ausgebaut werden kann. Die aus den alten Staatsbahnen Bundesbahn und Reichsbahn hervorgegangene Deutsche Bahn AG war beim Einstieg in die Privatisierung 1994 schuldenfrei und hat inzwischen einen Schuldenberg von rund 20 Milliarden Euro aufgebaut. Dies ist nicht zuletzt auch eine Folge des Bestrebens, durch Zukäufe auf den liberalisierten internationalen Verkehrsmärkten einen Rang als »Global Player« zu erobern. Das Bahn-Management möchte die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit steigern, die Netzkapazitäten ausbauen und mehr Züge im Personenfernverkehr einsetzen und wird dabei nach wie vor von den Folgen der Orientierung auf einen Börsengang eingeholt. Denn um »die Braut aufzuhübschen« und Kapitalgruppen als potentielle Aktionäre zu gewinnen, wurden ab der Jahrtausendwende jahrelang die Ausgaben für Mensch und Material gesenkt und die Netzkapazitäten reduziert.

Nun soll nach dem Willen von Bahn-Vorstand und Bundesregierung der Verkauf der Konzerntochter DB Arriva Milliardenbeträge in die DB-Kasse spülen. Die in England groß gewordene Arriva-Gruppe betreibt in 14 Ländern Europas Busse und Bahnen. Statt eines Weiterverkaufs an private Kapitalgruppen zum Nachteil von Beschäftigten und Kunden fordert die britische Bahngewerkschaft RMT nun eine Wiederverstaatlichung der Verkehrsbetriebe. Die EVG-Basisinitiative »Bahn von unten« hat diese Forderung aufgegriffen und die gewerkschaftlich organisierten DB-Aufsichtsratsmitglieder aufgefordert, einen Verkauf von Arriva an Private abzulehnen.