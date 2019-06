Weitere Abschiebungen nach Afghanistan

Kabul. In Afghanistan wird in dieser Woche ein weiterer Abschiebeflug mit abgelehnten Asylbewerbern aus Deutschland erwartet. Die Gruppe solle am Dienstag in Kabul eintreffen, bestätigte ein Mitarbeiter des afghanischen Flüchtlingsministeriums am Sonntag. Aktivisten von Flüchtlingsinitiativen in Deutschland gaben an, der Flug solle am Montag abend von Leipzig/Halle aus starten. Sie protestieren gegen die Deportationen, weil am Hindukusch nach wie vor Krieg herrscht. Jeden Tag werden Menschen getötet oder verletzt. (dpa/jW)