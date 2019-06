VW bremst US-Gewerkschaft aus

Christopher Aluka Berry/REUTERS Bob King, Gewerkschaftspräsident der United Auto Workers bei einer Pressekonferenz in Chattanooga (14.2.2014)

Das VW-Werk in Chattanooga, Tennessee, bleibt ohne Tarifvertrag und gewerkschaftliche Interessenvertretung. In einer bis Freitag abend (Ortszeit) dauernden Abstimmung sprach sich eine knappe Mehrheit der Beschäftigten mit 833 zu 776 Stimmen dagegen aus, künftig von der Automobilarbeitergewerkschaft UAW vertreten zu werden. Damit wird das VW-Werk wohl eine der Autofabriken mit den niedrigsten Lohnkosten in den USA bleiben. Vorausgegangen war eine intensive Kampagne der Unternehmensleitung und konservativer Politiker gegen die UAW.

Der republikanische Gouverneur von Tennessee, William Byron Lee, konnte Ende April eine eigene Veranstaltung im Werk abhalten, bei der er implizit damit drohte, bereits zugesagte Subventionen von 50 Millionen Dollar (45 Millionen Euro) zurückzunehmen. Damit könne der geplante Bau eines Elektroautos in Chattanooga gefährdet sein, so die Botschaft. Diese verfing, wie das Abstimmungsergebnis belegt. Damit ist die UAW nach 2014 zum zweiten Mal mit dem Versuch gescheitert, einen Tarifvertrag bei VW durchzusetzen. Die Abstimmung wurde durch die konservative Aufsichtsbehörde, genannt Labor Board, um mehrere Wochen verzögert. Unternehmen und Politiker nutzten diese Zeit für eine Einschüchterungskampagne – mit Erfolg.

Das VW-Werk wäre der erste Standort eines ausländischen Autokonzerns gewesen, in dem die UAW Fuß gefasst hätte. Während die Gewerkschaft in den traditionellen Autofabriken von General Motors, Ford und Chrysler im Norden noch relativ stark ist, ist der Süden weitgehend gewerkschaftsfrei. Das ist nicht nur für die Betroffenen ein Problem. Es schadet auch ihren Kollegen im Norden und letztlich den Belegschaften in Europa und anderswo, die mit den niedrigen Lohnkosten im Süden der USA unter Druck gesetzt werden.