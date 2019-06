Melderekord

Hamburg. Vier Monate vor der Kunstturn-WM in Stuttgart ist ein Rekord zu vermelden: An den Titelkämpfen werden knapp 600 Athleten aus 92 Nationen teilnehmen. Die bisherige Bestmarke lag bei 86 internationalen Verbänden. Sie wurde bei der WM 2015 in Glasgow aufgestellt. Bei der WM in Stuttgart geht es auch um die Tickets für Olympia 2020 in Tokio. Die detaillierte Startreihenfolge wird am 16. Juli im Stuttgarter Rathaus ausgelost. (sid/jW)