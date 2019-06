Mainz. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Herren geht in der EM-Qualifikation mit einer makellosen Bilanz in ihre Sommerpause. Ersatzbundestrainer Marcus Sorg führte das deutsche Team am Dienstag in Mainz zu einem 8:0 (5:0) gegen Estland. Es waren das dritte Spiel und der dritte Sieg auf dem Weg zur Endrunde 2020. (sid/jW)