Le Havre. Titelverteidiger USA hat bei der Fußball-WM der Frauen in Frankreich einen historischen Kantersieg gefeiert und ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz geschickt. Die US-Amerikanerinnen gewannen gegen ein chancenloses Thailand 13:0 (3:0) und sorgten für den höchsten Sieg in der bisherigen WM-Geschichte. In der zweiten Halbzeit benötigte die US-Elf im Schnitt 4,7 Minuten pro Treffer (mit Nachspielzeit). (sid/jW)