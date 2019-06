Europas Zukunft

Rom. Die italienische Serie A stemmt sich gegen Pläne des Präsidenten der Europäischen Klubvereinigung ECA und Juventus-Turin-Chefs Andrea Agnelli zur Gründung einer europäischen Fußballsuperliga. 14 Serie-A-Klubs, darunter Inter Mailand, der AC Mailand und AS Rom, haben ein Dokument unterzeichnet, in dem Agnellis Pläne klar abgelehnt werden. Die Europaliga sei eine »Bedrohung für die Zukunft des europäischen Fußballs«, heißt es in Auszügen des Dokuments, die von der Gazzetta dello Sport am Dienstag veröffentlicht wurden. Agnellis Pläne würden auf gravierende Weise »die Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Meisterschaften verzerren und ihr schaden« und das Prinzip der Qualifikation beeinträchtigen, das lediglich auf sportlichen Leistungen basiere. Die 36 Profiklubs der Deutschen Fußballiga (DFL) hatten den Reformplänen Agnellis sogar geschlossen eine Absage erteilt.(sid/jW)