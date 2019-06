Das Bauhaus-Archiv in Berlin wird in den kommenden drei Jahren vergrößert. Für 64 Millionen Euro wird ein zweites Gebäude errichtet und das alte Haus saniert, wie das Archiv mitteilte. Der Baubeginn für die Erweiterung wurde am Dienstag mit einem symbolischen Spatenstich gefeiert. Das Bauhaus wurde vor 100 Jahren gegründet. Es gilt als wichtigste Schule für Kunst, Design und Architektur im 20. Jahrhundert. Das Berliner Archiv umfasst nach Angaben einer Sprecherin unter anderem rund 70.000 Fotos und 10.000 Möbel- und Designobjekte. Der Neubau, ein gläserner Turm, soll 2022 fertig werden und Platz für Ausstellungen schaffen. (dpa/jW)