Ankettaktion für Klimaschutz

Fabrizio Bensch/REUTERS

Umweltaktivisten haben sich am Dienstag an den Zaun des Bundeskanzleramts in Berlin gekettet. »Wir haben die Schlüssel an die Minister und das Kanzleramt geschickt und warten, bis sie uns losschließen«, sagte eine Sprecherin von »Extinction Rebellion« (»Rebellion gegen das Aussterben«). Die in Großbritannien gegründete Bewegung fordert von Regierungen effektiven Umwelt- und Klimaschutz. Die Polizei war an Ort und Stelle, ob sie gegen die rund 30 Aktivisten vorgehen wollte, war zunächst nicht klar. (dpa/jW)