NATO kündigt Manöver im Schwarzen Meer an

+ Update 19:50 +

AP Photo/Boris Grdanoski NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag in Skopje

Brüssel. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat der Ukraine weitere Unterstützung gegen den Nachbarn Russland zugesagt. »Im Juli werden wir weitere Manöver im Schwarzen Meer zusammen mit der Ukraine abhalten«, sagte Stoltenberg bei einem Treffen mit dem neuen ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj am Dienstag in Brüssel. Es war der erste Auslandsbesuch des im April in das Amt gewählten Selenskyjs als Staatschef. Schwerpunkt des Treffens mit Stoltenberg war auch der seit 2014 andauernde Krieg gegen die international nicht anerkannten Volksrepubliken im Donbass. Grundsätzlich sei er zu Gesprächen mit Russland über eine Lösung bereit, so Selenskyj. Zuerst müsse man aber in der Lage sein, »uns selbst zu verteidigen und stärker zu werden«. (dpa/jW)