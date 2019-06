Nigerianer Präsident der UN-Vollversammlung

Wilfried Huss / Anonymous (Public Domain)

New York. Der nigerianische Diplomat Tijiani Muhammad Bande ist neuer Präsident der UN-Vollversammlung. Der 61jährige erhielt am Dienstag in New York per Akklamation die Zustimmung der 193 Mitgliedsstaaten. Bande bringe »viele wichtige und bewundernswerte Fähigkeiten mit in den Job«, sagte UN-Generalsekretär António Guterres und sicherte ihm seine volle Unterstützung zu. Der Nigerianer löst turnusgemäß die derzeitige Präsidentin María Fernanda Espinosa aus Ecuador ab. Der Posten mit einjähriger Amtszeit ist hauptsächlich repräsentativer Natur. (dpa/jW)