Repression in Haiti

Andres Martinez Casares/REUTERS

Bei erbitterten Protesten gegen Haitis Staatschef Jovenel Moïse ist erneut ein Mensch getötet worden. Der Mann erlitt in der Hauptstadt Port-au-Prince eine Schusswunde in der Brust, wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag berichtete. Junge Männer und Einsatzkräfte hatten sich unweit des Präsidentenpalastes heftige Auseinandersetzungen geliefert. Steine flogen, die Polizei setzte Tränengas ein. Zuvor hatten Tausende gegen Moïse demonstriert und einen Rücktritt des Staatschefs gefordert. (AFP/jW)