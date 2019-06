Das gute alte Pogrom

Grandfilm Automatisch grotesk: Wer stellt schon ein Massaker nach?

Zunächst gilt es, eine Fehlinformation aus der Welt zu schaffen. Anders als in diversen Kritiken angemerkt, stammt das berüchtigte Zitat »Mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen«, das Radu Judes brillanter Metageschichtsfarce den Titel geschenkt hat, nicht von Marschall Ion Antonescu, dem »Conducator« (»Führer«) der faschistischen Regierung Rumäniens 1940 bis 1944. Es war sein Namensvetter Mihai Antonescu, zu jenem Zeitpunkt Außenminister und stellvertretender Ministerpräsident, der sich während einer Kabinettssitzung im Juli 1941 gleichsam bereits vor einem imaginären historischen Tribunal rechtfertigte: »Auf die Gefahr hin, von gewissen Traditionalisten, die sich unter Ihnen befinden befinden mögen, missverstanden zu werden, bin ich für die gewaltsame Deportation aller jüdischen Elemente in Bessarabien (ungefähr das Gebiet der heutigen Republik Moldau; jW) und der Bukowina, (…) ebenso der ukrainischen Elemente, die in diesem historischen Augenblick unerwünscht sind. Mir ist es gleichgültig, ob wir in den Augen der Geschichte als Barbaren dastehen werden. Das Römische Imperium beging zahlreiche Taten, die in heutiger Perspektive als barbarisch gelten mögen, und war dennoch die bis heute grandioseste aller politischen Institutionen. In unserer gesamten Geschichte hat es nie einen günstigeren Augenblick gegeben als den jetzigen. Feuert mit Maschinengewehren, falls notwendig.«

Eine für die faschistische Disposition mustergültige Passage. Das behauptete heroische Opfer im Namen einer imaginären Geschichte ist ein schockierendes Laisser-faire: die Freiheit, ohne Einschränkung zu morden, zu foltern, zu brandschatzen. Geopfert werden die zivilisatorischen Standards, um die »neue Ordnung« zu schaffen, die sich als Wiederholung bzw. Erfüllung eines historischen »Auftrags« setzt – des Römischen Imperiums, des 1.000jährigen Reiches usw. Hannah Arendt schrieb in »Eichmann in Jerusalem« sarkastisch vom Horror »of old-fashioned, spontaneous pogroms«, der selbst die SS erschreckt hatte.

Und trotzdem ist Radu Judes Film über die Aufarbeitung dieses Horrors eine Komödie, eine ziemlich lustige dazu. Eine Komödie der Missverständnisse. Es geht um ein Reenactment der Massaker, die rumänische Besatzungstruppen in Odessa ab dem 23. Oktober 1941 als Vergeltung für einen Bombenanschlag auf ihr Hauptquartier verübten. Eine zwielichtige Theaterregisseurin (Ioana Iacob) bekommt den Auftrag, das Spektakel auf dem Rathausplatz im Bukarest der Gegenwart zu inszenieren. Ihre Recherchen, Proben und Streitigkeiten mit der fördernden Kulturbehörde bilden die eigentliche Filmhandlung. Diskussionen mit Steuerbeamten oder historische Kostümproben im Waffenmuseum, das Auffahren von Panzer-Oldtimern usw. sind natürlich quasi automatisch grotesk. Bei der Recherche bleibt eine Konfrontation mit der Historizität der Bilder des Geschehenen nicht aus: von der faschistischen Wochenschau des Jahres 1941 (die Auftaktszene des Films) bis zu Ausschnitten aus »Oglinda« (Der Spiegel) von Sergiu Nicolaescu, einem ziemlich offen faschistisch-apologetischen TV-Film aus dem Jahre 1993, der unter anderem Ion Antonescu als Märtyrer der rumänischen Nation porträtiert. Der Videobildschirm der Regisseurin wird gleichsam der Rahmen dieser Dokumente, die jeweils bereits tendenziöse Inszenierungen sind. Ziel und Ergebnis eines Reenactment kann niemals ein authentisches Bild sein – die schaurige, elaborierte Schlusspointe des Films ist dann auch, dass der vor dem Rathaus versammelte Mob die ziemlich dilettantisch ausfallende Inszenierung tatsächlich als einen Aufruf zum altmodischen, spontanen Pogrom missversteht.

Darin liegt schon das grundlegende Problem des Reenactment beschlossen. Es kann darin nur um die Inszenierung des Abstandes zwischen dem historischen Ereignis und seiner Wiederholung gehen. Darin liegt der Abstand zwischen Komödie und irrwitzigem Missverständnis.

Denn eines ist wohl ohnehin klar: »Die Geschichte ist gründlich und macht viele Phasen durch, wenn sie eine alte Gestalt zu Grabe trägt. Die letzte Phase einer weltgeschichtlichen Gestalt ist ihre Komödie.« (Marx)