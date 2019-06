Fiorentina verkauft

Florenz. Der italienische Fußballerstligist AC Florenz ist an den US-Milliardär Rocco Commisso verkauft worden, wie die langjährigen Eigentümer der Familie Della Valle am Donnerstag in Mailand bekanntgaben. Der Kaufpreis soll rund 200 Millionen Euro betragen. Commisso wurde in Kalabrien geboren, wuchs in den USA auf und ist Chef des Kabelfernsehanbieters Mediacom. Er besitzt bereits den US-Zweitligisten New York Cosmos. »Wir haben nicht dem lukrativsten Angebot dem Vorrang gegeben«, betonten die Brüder Andrea und Diego Della Valle, in deren Besitz der Traditionsverein 17 Jahre lang war. (sid/jW)