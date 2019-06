»Wir haben Pferdeschwänze«

Sebastian Gollnow/dpa »Ich möchte Titel gewinnen, ich war noch nie Weltmeisterin«: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (Mitte) beim Training in Pont-Péan, Frankreich

Vielleicht ist es nur Wissen für Statistiker, aber heute beginnt die achte Fußball-WM der Frauen, erstmals in Frankreich. Erster Austragungsort war 1991 China, damals mit zwölf Nationalteams und 26 Spielen, heute sind es 24 Teams und 52 Kick-offs. Die US-Kickerinnen halten mit drei WM-Titeln den Rekord (1991, 1999, 2015), die deutsche Frauenelf holte sich den Cup 2003 und 2007.

Die französischen Gastgeberinnen eröffnen die WM heute gegen Südkorea (21 Uhr). Die Deutschen starten morgen in Rennes gegen China ins Turnier (15 Uhr). Die Trophäe, 27 Zentimeter hoch, 4,6 Kilogramm schwer, wird am 7. Juli im Parc Olympique von Lyon an die neuen Weltmeisterinnen überreicht werden.

Holprig war der Weg zur WM nach der Ära von Nationaltrainerin Silvia Neid und dem Olympiasieg 2016. Neids Kotrainerin Steffi Jones übernahm das Kommando – und scheiterte: Aus im EM-Viertelfinale 2017 gegen Dänemark, Heimniederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen Außenseiter Island im Oktober 2017, letzter Platz beim prestigeträchtigen She-Believes-Cup in den USA 2018. Jones wurde gefeuert, Horst Hrubesch als Interimstrainer engagiert. Mit Erfolg: Das einstige »Kopfballungeheuer« vom HSV sicherte die WM-Qualifikation.

Martina Voss-Tecklenburg, Wunschkandidatin des DFB für den Trainerinnenposten, konnte erst im November 2018 einsteigen, zuvor stand die 125malige Nationalspielerin noch als Schweizer Cheftrainerin an der Seitenlinie. Der einstige »Flankengott vom Kohlenpott« sagte zum Amtsantritt forsch gegenüber dpa: »Ich möchte Titel gewinnen, ich war noch nie Weltmeisterin.«

Viel Zeit hatte Voss-Tecklenburg nicht, ein paar Lehrgänge mit den Spielerinnen, vier Testspiele. Die waren recht erfolgreich: Siege gegen Frankreich (1:0), Schweden (2:1) und Chile (2:0), ein Remis gegen Japan (2:2) – alles Matches gegen WM-Teilnehmerinnen. »Man hat gesehen, dass noch Luft nach oben ist«, sagte Kapitänin Alexandra Popp vom deutschen Serienmeister VfL Wolfsburg nach dem Spiel gegen die chilenischen WM-Neulinge am Himmelfahrtstag. Die Ergebnisse reichten aber, um gleich wieder zum Kreis der WM-Favoritinnen gezählt zu werden.

Der ist größer als sonst, meinen WM-Analysten allerorts. USA, Japan, Brasilien sind Titelaspirantinnen, trotz teils schlechter Leistungen in der Vorbereitung. Und klar, keine WM ohne obligatorische Geheimfavoritinnen. Dazu zählen die Spanierinnen, die bei den Juniorinnen fast alles an Titeln abgeräumt haben, was abzuräumen war. Die Französinnen, die Heimrecht haben und schließlich die Pionierinnen des Frauenfußballbetriebs sind. Und die Engländerinnen, die nach dem Gewinn des She-Believes-Cups im März auf Angriffsmodus geschaltet haben. Coach und Manchester-United-Legende Phil Neville auf der Pressekonferenz vor dem WM-Erstrundenmatch gegen Erzrivale Schottland: »Ich bin absolut überzeugt, dass wir ein gutes, erfolgreiches Turnier haben können.«

Nationaltrainerin Voss-Tecklenburg bevorzugt ein 4-2-3-1-Spielsystem, mit Popp (96 Länderspiele/46 Tore) als Sturmspitze, Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyon) und Svenja Huth (Turbine Potsdam) dahinter. Die sollen Tempo nach vorne machen, flankiert von den sich ins Angriffsspiel einschaltenden Außenverteidigerinnen. Hinten muss die Wolfsburger Keeperin Almuth Schult ihren Kasten sauberhalten. Taktisches Einmaleins, nicht originell, gut gespielt jedoch effektiv. Drei Übungsleiter in zwei Jahren – ein Problem? »Man darf sich nicht so viele Gedanken darüber machen«, beruhigte Schult im 11 Freunde-Interview (Ausgabe Juni 2019).

Demonstrativ warnt Voss-Tecklenburg vor dem Auftaktgegner China: »Das ist eine physisch starke Mannschaft, die erst einmal bespielt werden muss. Da müssen wir viel auf den Platz bringen«, sagte sie kurz vor der Abreise nach Frankreich gegenüber dpa. Minimalziel ist das Olympia-Ticket für Tokio 2020. Dafür muss die DFB-Auswahl zu den drei besten europäischen Teams gehören. »Das bedeutet, dass wir mindestens ins Viertelfinale, wenn nicht sogar ins Halbfinale kommen müssen«, alles andere sei »Mehrwert on top«.

Extraanreize gibt es auch: 75.000 Euro Rekordprämie pro Spielerin für den WM-Titel plus Olympiaqualifikation. Verständlicherweise will sich keine Spielerin mehr mit einem Satz Geschirr abspeisen lassen, so wie Voss-Tecklenburg 1989 für den EM-Titel: Als Dankeschön überreichte der DFB damals ein Kaffeeservice.

Die WM soll den Frauenfußball wieder pushen, denn der stagniert hierzulande. 800 Interessierte schauen im Schnitt eine Bundesligapartie live im Stadion. »Wenn wir im Sommer eine tolle sportliche Leistung bringen, können wir einen Transfer zurück in die Frauenbundesliga bewirken«, versprühte die Nationaltrainerin drei Tage vor dem WM-Start im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland Zuversicht.

Der Fahrplan für die kommenden Tage sieht so aus: In der Vorrunde der Gruppe B trifft das deutsche Team nach dem morgigen China-Spiel am 12. Juni in Valenciennes auf Spanien und am 17. Juni in Montpellier auf Südafrika (jeweils 18 Uhr). Die Achtelfinale beginnen ab dem 22. Juni, bis dahin wollen Popp und Co. als Etappenziel erst einmal den Gruppensieg einfahren.

Die Werbetrommel für eine lange WM haben die DFB-Frauen kräftig gerührt. In einem Spot, selbstironisch und kess, verweisen sie auf ihre optischen Vorzüge: »Wir brauchen keine Eier – wir haben Pferdeschwänze.«