Fusion abgeblasen

Die Autokonzerne Fiat Chrysler Automobiles (FCA) und Renault fahren weiter getrennte Wege. Überraschend zog FCA sein Angebot in der Nacht zum Donnerstag »mit sofortiger Wirkung« zurück. Es sei klargeworden, dass derzeit die politischen Voraussetzungen dafür, dass ein solcher Zusammenschluss erfolgreich ist, in Frankreich nicht gegeben seien, teilte der italienisch-amerikanische Autobauer am frühen Donnerstag morgen in einer Stellungnahme in London mit.

Die französische Regierung sei für das Platzen der Fusion verantwortlich. Paris habe »neue Forderungen« gestellt und damit den Zusammenschluss torpediert, hieß es. Die Haltung des Wirtschaftsministeriums sei »unverständlich«. Der französische Haushaltsminister Gérald Darmanin sagte dem Sender France Info, die Gespräche »könnten in nächster Zeit wieder aufgenommen werden«. Er fügte hinzu: »Heute müssen wir die Arbeitsplätze in der französischen Automobilbranche schützen.«

Auch Renault gab sich enttäuscht. Die Offerte sei zeitgemäß und hätte ein »europäisches Kraftzentrum« in der Automobilbranche geschaffen, teilte der Konzern in einer Stellungnahme in Boulogne-Billancourt bei Paris mit. Der Verwaltungsrat hatte zuvor über die Offerte beraten, konnte aber keine Entscheidung mehr treffen, da Regierungsvertreter die Verschiebung beantragt hatten. Der französische Staat ist am Konzern mit 15 Prozent beteiligt. Bei einer Fusion hätte sich der Anteil auf 7,5 Prozent halbiert. Die Regierung in Paris verlangte deshalb Jobzusagen. Wie Reuters berichtete, hatte FCA ein verbessertes Angebot mit verbindlicheren Stellengarantien vorgelegt. Darin enthalten sei eine Sonderdividende und die Zusage an Paris, einen Posten im Verwaltungsrat zu behalten. Paris hatte gefordert, der Konzernsitz solle in Frankreich sein und der Erhalt von Arbeitsplätzen und Industrieanlagen im Land müsse garantiert werden.

Auch die italienische Regierung hatte sich in die Verhandlungen eingeklinkt. Der Wirtschaftssprecher der rechten Regierungspartei Lega, Claudio Borghi, kritisierte die Ansprüche aus Paris. Borghi hatte am Montag gegenüber Reuters gesagt, Frankreich solle besser seinen Anteil an Renault verkaufen, um sein zu hohes Haushaltsdefizit zu senken, statt über Posten in einem überwiegend privaten Unternehmen zu verhandeln. »Hat die Europäische Kommission dazu nichts zu sagen?« Der Fall zeige, dass die Europäische Union unfair sei.

Paris gibt Fiat-Chrysler die Schuld an der geplatzten Fusion. Es habe keinen guten Grund gegeben, das Angebot so überstürzt zurückzuziehen, hieß es in der Nacht zu Donnerstag aus Regierungskreisen, berichtete dpa. Bereits seit Beginn der Gespräche habe FCA starken zeitlichen Druck ausgeübt und versucht, die Verhandlungen nach dem Ansatz »Take it or leave it« (»Friss oder stirb«) zu führen. Die französische Seite habe klargemacht, dass sie sich nicht derart unter Druck setzen lasse.

Der Renault-Verwaltungsrat habe fünf zusätzliche Tage für Beratungen gewollt, erklärte das französische Wirtschaftsministerium von Bruno Le Maire in einer Stellungnahme am Donnerstag. Die ausdrückliche Unterstützung Nissans habe noch ausgestanden. Mit Nissan und Mitsubishi ist der französische Hersteller seit langem in einer Allianz verbunden. Gemeinsam verkauften sie 2018 10,76 Millionen Fahrzeuge. Mit Fiat-Chrysler wären die Konzerne auf mehr als 15 Millionen verkaufte Fahrzeuge pro Jahr gekommen – und hätten damit Volkswagen (10,83 Millionen) überholt.

Le Maire reist Ende dieser Woche nach Japan und wollte dort um Zustimmung zu dem Deal werben. Der Renault-Verwaltungsrat hatte seine Entscheidung daraufhin vertagt, obwohl sich eine Mehrheit für die Fusion ausgesprochen haben soll.

Nissan-Chef Hiroto Saikawa hatte gewarnt, im Falle einer Fusion mit Fiat-Chrysler müsse die jahrelange Partnerschaft mit Renault »grundlegend neu definiert« werden. Renault hält rund 43 Prozent des Kapitals bei Nissan, der japanische Autobauer kontrolliert 15 Prozent bei Renault.