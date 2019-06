»Sie handeln gesetzwidrig und müssten das wissen«

Boris Roessler/dpa Das ist dann wohl Sicherheit: Übergriffe von Polizisten auf linke Demonstranten in Frankfurt am Main (20.1.2016)

Aktuell gibt es eine Debatte um ein von der Polizei beschlagnahmtes Plakat, das Sie Ende Mai bei Protesten gegen eine AfD-Veranstaltung für die Europawahl in Frankfurt am Main zeigten. Zu sehen ist darauf unter der Überschrift »Nie wieder« der AfD-Politiker Björn Höcke mit ausgestrecktem rechtem Arm. Was passierte damals?

Bevor wir mit unserer Kundgebung vor dem Volkshaus im Stadtteil Enkheim beginnen konnten, intervenierte die Polizei. Sie beschlagnahmte besagtes Plakat, das wir von »Aufstehen gegen Rassismus« übrigens seit zwei Jahren bundesweit bei Protesten gegen die AfD zeigen. Und sie stellten Fahnen »sicher«, auf denen ein Hakenkreuz zu sehen ist, das in einer Mülltonne landet.

Wie rechtfertigten die Polizisten ihr Vorgehen?

Die fast possenhafte Begründung nach der Beschlagnahme des Anti-Höcke-Plakats lautete mir gegenüber: Sie würden es zu meinem Schutz tun, damit ich keine Scherereien mit der AfD bekäme. Aus meiner Sicht ist das Zensur. Zweite Begründung: Paragraph 86a des Strafgesetzbuches, der das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen unter Strafe stellt. Im Paragraph 86 ist jedoch auch festgestellt, dass dies nicht gilt, sofern es der »Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen« dient. Die dritte Begründung zielte auf Verletzung des Urheberrechtes, was absurd ist. Der Hersteller des Plakats ist darauf als Verantwortlicher im Sinne des Presserechtes vermerkt, es wäre somit eine zivilrechtliche Angelegenheit.

Es kann nicht sein, dass Aufforderungen, Widerstand gegen faschistische Propaganda zu leisten, zu inkriminierten Abbildungen erklärt werden. Die Polizisten haben gesetzwidrig gehandelt und müssten das wissen. Meiner Ansicht nach wäre eher der Paragraph 344 StGB anzuwenden, der die Verfolgung Unschuldiger oder ein Hinwirken darauf durch »Amtsträger« unter Strafe stellt.

Welche Beweggründe vermuten Sie dahinter?

Möglicherweise folgte die Polizei der AfD in vorauseilendem Gehorsam. Bedenklich ist: Die Beschlagnahme geschah auf »Anweisung des Staatsschutzes« und nach »Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft«. Demzufolge waren übergeordnete Stellen damit befasst.

Sie haben dies in einem offenen Brief an Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU, kritisiert. Wurde darauf reagiert?

Bislang nicht, aber es gab Empörung bis zu den Frankfurter Grünen und der FDP. Ich hatte der Polizei schon bei der Beschlagnahme gesagt, sie werde sich blamieren. Es fragt sich: Lernen hessische Polizeibeamte in ihrer Ausbildung nicht, dass sie das Recht auf freie Meinungsäußerung schützen müssen und nicht behindern dürfen? Oder was als verfassungsfeindlich eingestuft werden muss und was nicht?

Bei der Behörde sorgen seit geraumer Zeit mutmaßliche rechte Netzwerke für Aufsehen. Vermuten Sie hier einen Zusammenhang?

Ja. Extrem rechte Chatgruppen von hessischen Polizeibeamten sorgen für Beunruhigung, ebenso wie die Drohfaxe mit faschistischem Inhalt aus dem 1. Frankfurter Polizeirevier, die seit August 2018 bei der Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz eingingen. Außerdem spielte die Behörde auch bei unseren Protesten gegen die AfD in Hanau 2018 eine fragwürdige Rolle. Als ein Gewerkschafter von einem AfD-Anhänger bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt wurde, waren Polizisten anwesend, fühlten sich aber nicht bemüßigt, einzugreifen. Hinterher war von einer angeblichen Rangelei die Rede. Dabei war bereits im Vorfeld die damalige Geschäftsführerin des DGB Südosthessen, Ulrike Eifler, von der AfD verbal scharf angegriffen worden. Lapidar hieß es, man ermittle »in alle Richtungen«. Aufklärung bislang: Fehlanzeige!

Wie wirkt Ihre Initiative dem entgegen?

Wir lassen uns nicht einschüchtern und machen weiter. Am 29. und 30. Juni findet unsere bundesweite Aktivenkonferenz in Erfurt statt. Zudem sind wir dabei, wenn am 24. August das Bündnis »Unteilbar« in Dresden im Vorfeld der Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen demonstriert.