Öl ins Feuer

REUTERS/Umit Bektas Sudanesische Soldaten vor dem Verteidigungsministerium am 2. Mai 2019 in Khartum

Die Afrikanische Union (AU) hat die Mitgliedschaft des Sudans mit sofortiger Wirkung suspendiert. Das gab die Organisation am Donnerstag via Twitter bekannt. Bis eine zivile Regierung eingesetzt sei, dürfe das Land an keinen Aktivitäten der AU mehr teilnehmen. Grund dafür sei die gewaltsame Unterdrückung der seit Monaten andauernden Proteste, über die immer neue Details ans Licht kommen. So wurden nach Angaben der Opposition mehr als 40 weitere Leichen aus dem Nil gezogen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag meldete, hätten die paramilitärischen Schnellen Unterstützungskräfte (RSF) die leblosen Körper einfach in den Fluss geworfen.

Unterdessen hat der Militärrat der Opposition am Donnerstag angeboten, die Gespräche über eine zivile Regierung wiederaufzunehmen. Diese besteht jedoch auf einer sofortige Übernahme der Regierungsgeschäfte. Das wiederum lehnt der Militärische Übergangsrat ab, der erst in neun Monaten Wahlen durchführen möchte – bis dahin wollen die Militärs zumindest teilweise am Ruder bleiben. Ein Sprecher des Gewerkschaftsbündnisses SPA erklärte gegenüber AFP: »Das sudanesische Volk ist nicht offen für Gespräche mit diesem Übergangsrat, der Menschen tötet.«

Dem Zentralkomitee der Sudanesischen Ärzte (CCSD) zufolge sind seit Anfang der Woche mindestens 108 Tote zu beklagen. Über 500 Menschen liegen zudem mit Schussverletzungen in den Krankenhäusern. Das Gesundheitsministerium sprach laut amtlicher Nachrichtenagentur Suna hingegen von höchstens 46 Toten, wobei die aus dem Nil Geborgenen noch nicht erfasst seien.

Am Mittwoch tauchten im Internet weitere Videos auf, die belegen, wie brutal die RSF gegen Teilnehmer an der seit Anfang April bestehenden Sitzblockade vor dem Armeehauptquartier vorgingen. Die unter anderem vom TV-Sender Al-Dschasira verbreiteten Aufnahmen zeigen, wie Verletzte vor einem Krankenhaus von Uniformierten mit Gummiknüppeln daran gehindert werden, die Notaufnahme zu betreten. Der Platz vor dem Armeehauptquartier ist leer.

Der Militärrat hatte im Vorfeld versucht, die Berichterstattung von Al-Dschasira zu unterbinden, indem er die Fernsehstation vergangene Woche stillgelegt hatte. Der Sender aus Katar besitzt ein große Reichweite in der arabischen Welt. Die Schließung seiner Büros war in »sozialen Medien« von vielen als Hinweis darauf gedeutet worden, dass die Armee die Sitzblockade beenden wollte – unter Ausschluss der Weltöffentlichkeit.

Unterdessen gießen die Militärs weiter kräftig Öl ins Feuer: Am Mittwoch vollstreckten die Sicherheitskräfte in Khartum laut Sudan Tribune einen Haftbefehl gegen Jasir Arman, den stellvertretenden Chef der »Volksbewegung zur Befreiung des Sudan – Nord« (SPLM-N), die zum breiten Oppositionsbündnis gehört. Die verbündeten Parteien hatten den Militärrat schon vor Wochen gedrängt, von Armans Verhaftung abzusehen, der wegen Aufruhrs gesucht wird. Sie wiesen darauf hin, dass die SPLM-N aufgrund ihrer militärischen Stärke jeden Frieden im Sudan torpedieren könne. Es sieht so aus, als käme das dem Militärrat sogar gelegen.