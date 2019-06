»Mietendeckel« für Berlin

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild Sorgt für Bewegung in der Politik: Enteignungsforderung an der Brandmauer eines Wohnhauses in Berlin

In Berlin bereitet die Landesregierung ein mehrjähriges Mietenmoratorium vor. Einem Eckpunktepapier aus dem Hause von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) zufolge sollen die Wohnungsmieten in der Bundeshauptstadt ab Januar 2020 durch Landesgesetz für fünf Jahre eingefroren werden. Bei Neuvermietungen soll demnach nur noch die Miete verlangt werden dürfen, die der Vormieter bereits gezahlt hat. Außerdem soll eine Mietobergrenze definiert werden; zu hohe Mieten müssten auf Verlangen der Mieter abgesenkt werden. Verstoßen Vermieter gegen die Vorgaben, drohen Bußgelder von bis zu 500.000 Euro. Der Senat will am 18. Juni über den Vorschlag entscheiden.

In Berlin steht die Landespolitik wegen der explodierenden Wohnungsmieten erheblich unter Druck. In einigen Stadtbezirken haben sich die bei Neuvermietungen geforderten Kaltmieten binnen eines Jahrzehnts mehr als verdoppelt. Auch die meisten Bestandsmieter haben mit Mietaufschlägen zu kämpfen. Seit April läuft die Unterschriftensammlung für das Volksbegehren »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«, mit dem die Kommunalisierung der Bestände von profitorientierten privaten Immobilienunternehmen angestrebt wird, die mehr als 3.000 Wohnungen besitzen.

Die Immobilienbranche und die rechte Boulevardpresse der Hauptstadt reagierten am Donnerstag mit zum Teil unverhohlener Wut auf den Vorstoß. Bild sprach von einem »Wahnsinnsplan«, die B. Z. von »Planwirtschaft«. Die Präsidentin der Berliner IHK, Beatrice Kramm, erklärte, dass »dem Bundestag bereits ein eigenes Gutachten« vorliege, das zu dem »eindeutigen Ergebnis« komme, dass es für die Länder »keine Möglichkeiten einer eigenen gesetzlichen Regelung gibt«. Mietrecht sei »Bundesrecht«. Der Lobbyverband Haus und Grund sprach von »unverhohlenem Klassenkampf«.

Unterdessen wird auch in anderen Städten über einen »Mietendeckel« diskutiert. Der neu gewählte Präsident des Städtetages, der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), sprach sich am Donnerstag dafür aus, über ein zeitlich befristetes Einfrieren von Wohnungsmieten nachzudenken. Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau (ebenfalls SPD) warnte dagegen davor, »Investoren« zu verschrecken. Die scheinen tatsächlich ein bisschen in Sorge zu sein: Immobilienaktien gehörten am Donnerstag zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt.