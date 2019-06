Trump setzt Mexiko weiter unter Druck

Omar Martinez/dpa Von diesen Arbeiterinnen in Tijuana hergestellte Produkte könnten ab Montag mit Strafzöllen belegt werden

Die Gespräche zwischen Mexiko und den USA über die angedrohten Sonderzölle sollten am Donnerstag (Ortszeit) in Washington fortgesetzt werden. Das meldete die Nachrichtenagentur dpa. Wie US-Präsident Donald Trump am Mittwoch abend über Twitter mitteilte, sei es zwar zu Fortschritten gekommen. Diese reichten aber »bei weitem« nicht aus. Sollte es zu keiner Einigung bei der Frage kommen, wie die mexikanische Regierung die Migration in die USA verringern will, könnten ab Montag Sonderzölle in Höhe von fünf Prozent auf Importe aus Mexiko in Kraft treten. Diese würden dann monatlich erhöht.

Zudem veröffentlichte das Weiße Haus am Mittwoch neue Zahlen zur Einwanderung. 144.000 Menschen seien im Mai an der Südgrenze festgesetzt worden – die höchste Anzahl seit sieben Jahren. Der Großteil von ihnen kam aus Zentralamerika.

Während die USA auf kurzfristig wirksame Maßnahmen pochten, sei Mexiko an langfristigen Lösungsansätzen interessiert, so der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard am Mittwoch. Seine Regierung hatte vor kurzem einen Plan vorgelegt, wie mit finanzieller Unterstützung der USA die Entwicklung in Zentralamerika vorangetrieben werden solle. Dabei gehe es vor allem um Investitionen in Bildung, Infrastruktur und Wirtschaft. Die USA hatten erst vor kurzem Hilfszahlungen an die mittelamerikanischen Staaten eingestellt.

Ebrard betonte, man stimme mit den USA darin überein, dass die Situation untragbar sei. Darauf deutet auch ein Einsatz an der Grenze zu Guatemala hin: Wie der mexikanische Fernsehsender Milenio TV am Mittwoch berichtete, sei parallel zu den Gesprächen in Washington eine große Gruppe zentralamerikanischer Einwanderer von Polizei, Militär und Beamten der Einwanderungsbehörde gestoppt worden.

Obwohl Trump weiter droht, zeigten sich beide Seiten optimistisch, noch vor Montag eine Einigung zu erzielen. »Wir glauben, dass diese Zölle möglicherweise nicht in Kraft treten müssen, weil wir die Aufmerksamkeit Mexikos haben«, so Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro am Mittwoch gegenüber dem Sender CNN. (AFP/dpa/jW)