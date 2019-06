Leipziger Komödienstadel

Rückzug vom Rückzug: Die 26. Leipziger Jahresausstellung soll nun doch stattfinden. Ein genauer Termin für die renommierte Schau zeitgenössischer Kunst stehe noch nicht fest, sagte eine Sprecherin des veranstaltenden Vereins am Mittwoch. Der ursprünglich eingeladene AfD-nahe Maler Axel Krause werde nicht teilnehmen. Der Verein ist etwas wankelmütig: Am Wochenende hatte der amtierende Vorstand noch beschlossen, die Veranstaltung wegen der »stark politisierten und aufgeheizten Situation« abzusagen. Zuvor hatte man Krause wegen Protesten aus der Kunstszene nach langem Zögern wieder ausgeladen. Der prominente Vertreter der Neuen Leipziger Schule hatte in den »sozialen Medien« u. a. von »illegaler Massenmigration« aufgrund von Angela Merkels Flüchtlingspolitik gesprochen. Er ist auch Mitglied des Kuratoriums der von der AfD gegründeten Desiderius-Erasmus-Stiftung. (dpa/jW)