Ratlos in Potsdam

Denis Düttmann/dpa BMW baut Kapazitäten auf: Autoimporte aus Mexiko sollen von US-Sonderzöllen verschont bleiben (Ausbildungszentrum in San Luis Potosi, 7.11.2017)

Es gibt nicht nur die großen, sondern auch viele kleine Hindernisse. Als am Dienstag der sechste »Deutsch-Amerikanische Wirtschaftstag« in den prunkvollen Räumen der IHK Potsdam begann, sah sich Moderatorin Melinda Crane (Deutsche Welle) als erstes gezwungen, einen »herrenlosen Koffer« auszurufen: »Sie wissen, wenn der Besitzer nicht gefunden wird, müssen wir das hier abbrechen, dann muss die Polizei kommen.« Die Polizei musste nicht kommen, der Herr des Koffers fand sich, vielleicht auch die Dame – etwa ein Drittel der rund 200 Besucher des Wirtschaftstages, der Konferenz, organisiert für Unternehmen, die Wirtschaftsbeziehungen mit den USA auf- oder ausbauen wollen, waren Frauen.

Mit dem eigentlichen Hindernis für das gute Gelingen dieses Tages wäre die märkische Polizei allerdings auch überfordert gewesen. Nach der Klärung der Koffergeschichte konnte eine Tagung starten, bei der keine rechte Stimmung aufkommen wollte: Die aktuelle politische Lage ist nicht rosig. Die Freude des Präsidenten der Potsdamer IHK, Peter Heydenbluth, darüber, dass diese wichtige Veranstaltung erstmals überhaupt in Ostdeutschland abgehalten werde, weil es Zeit gewesen sei, »das wir auch hier einmal die amerikanisch-deutsche Freundschaft leben lassen«, war getrübt. Es gebe Entwicklungen, »die für den Praktiker nicht immer verständlich sind«. Über den euphemistischen Titel des Wirtschaftsjahres USA-BRD 2019 – »Wunderbar Together« – konnte sich auch Moderatorin Crane nur wundern: Nur noch 17 Prozent der deutschen Unternehmen bewerteten die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den USA als gut, die in China dagegen doppelt so viele.

Die »unbegrenzten Möglichkeiten« »boomender« Vereinigter Staaten auszumalen, sah sich dennoch der Präsident der Deutsch-Amerikanischen Handelskammern, Peter Riehle, veranlasst. 406 Milliarden Dollar hätten deutsche Unternehmen inzwischen in den USA investiert. Das sei immer noch »ausbaufähig«. Leider sei die Planbarkeit in weiten Bereichen nicht mehr gegeben, räumte auch er in einer späteren Gesprächsrunde ein. Die Aussicht auf mögliche Strafzölle sei »einfach nicht gut«.

Ratlose Gesichter gab es bei den Berichten darüber, wie in den USA derzeit mit deutschen Unternehmen (VW, Bayer, Deutsche Bank) Schlitten gefahren wird. Zumindest einigen Teilnehmern war schmerzlich bewusst, dass die Gesetze des Haifischbeckens auch für angeschlagene oder schwächere Haifische gelten: Riehle wies die Versammlung etwas platt darauf hin, dass Deutschland »in Texas zweimal hineinpasst«, und dies sei ein US-Bundesstaat von 50. Eine offenbar neue Erfahrung in diesem Kreis – das war am Dienstag zu beobachten – ist, dass US-Präsident Trump in aller Offenheit alle übrigen Staaten wie Unterworfene behandelt und es nicht für nötig erachtet, die herkömmliche Fiktion der Gleichberechtigung aufrechtzuerhalten. Wenn man ihm also für etwas dankbar sein kann, dann für die neue Ehrlichkeit, die in den internationalen Beziehungen ausgebrochen ist.

Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, musste lavieren und konnte allenfalls andeuten, wie man mit dem Elefanten im Porzellanladen umgehen sollte. Er sprach von »Turbulenzen«, die seit einigen Jahren »überall den Zauber der Arbeitsteilung dämpfen«. Angesichts drohender US-Strafzölle auch gegen deutsche Waren (Autos) sei es nicht »zweckmäßig«, mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Er geriet dabei – vielleicht, weil ihm die relative Schwäche der eigenen Position klar wurde – so in Rage, dass er den vor ihm stehenden Aufsteller mit dem US-amerikanischen Sternenbanner mit einer heftigen Armbewegung vom Pult fegte; aber das war »wirklich aus Versehen«, wie er danach sofort und beinahe erschrocken versicherte.

»Wie schaffen wir es, aufeinander zuzugehen«, fragte Wansleben in die Runde, als die Tischfahne wieder aufgerichtet worden war. Er bemühte überraschenderweise das – ehemaligen DDR-Bürgern als gesellschaftspolitischer Appell sicher vertraute – Motto »Vom Ich zum Wir«: Man dürfe den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen. Leider war niemand da, mit dem die »Wirtschaft« hätte reden können. Die deutsche Seite schickte keinerlei politische Prominenz. Und der vorab angekündigte US-Botschafter Richard Grenell hatte seine Teilnahme kurzfristig abgesagt. Der Wirtschaftstag in Postdam hinterließ den Eindruck, dass die gegenwärtige internationale Lage das deutsche Kapital durchaus beunruhigt.