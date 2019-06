Linke Wahrnehmungsstörungen

Annette Riedl/dpa Spitzenpolitiker der Brandenburger Linkspartei nehmen das eigene Parteiprogramm ziemlich locker: Diana Golze, Anja Mayer, Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter (Potsdam, 3.11.2018)

Am 1. September finden in Brandenburg Landtagswahlen statt. Einer gerade durchgeführten Umfrage zufolge verlöre die noch amtierende Landesregierung aus SPD und Linkspartei ihre bisherige Mehrheit.

Vor allem Politikerinnen und Politiker der Linkspartei fürchten einen Machtverlust und warnen gebetsmühlenartig vor einer rechten Mehrheit infolge der Landtagswahl. Aufgrund des Wahlkampfes in Brandenburg, Sachsen und Thüringen soll öffentliche Kritik an der Politik der Landesverbände möglichst gänzlich unterbleiben. Allerdings sollte der logische und zugleich auch banale Grundsatz, Ursache und Wirkung nicht zu verwechseln, auch für die Brandenburger Linke gelten.

Wenn der dortige Landesverband in den Entwurf seines Wahlprogramms, das am 15. Juni in Schönefeld verabschiedet werden soll, schreibt, dass die Linke »den Rechtsstaat stärken« will, macht das nicht nur wegen der im März 2019 erfolgten Zustimmung der »demokratischen Sozialisten« zum repressiven Brandenburger Polizeigesetz durchaus mißtrauisch. »Den Rechtsstaat zu stärken bedeutet, dass wir uns vehement für die Grund- und Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger einsetzen und uns verfassungswidrigen Eingriffen entgegenstellen«, heißt es im Wahlprogramm der Brandenburger Linken – und damit jener Partei, der von Bürgerrechtsorganisationen und dem Bündnis »Brandenburger Polizeigesetz stoppen!« bescheinigt worden war, »sich mit der Verschärfung des Polizeigesetzes blindlings in den rechtspopulistischen Wettbewerb um das härteste Konzept innerer Sicherheit« eingelassen zu haben. Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an die im März zufällig bekanntgewordene automatische Kennzeichenerfassung in Brandenburg, die von Fachleuten als zumindest in Teilen verfassungswidrig kritisiert wurde.

Kritikerinnen und Kritikern des Brandenburger Grundrechteabbaus, von denen nicht wenige selbst Mitglieder der Linkspartei sind, wurde mit einer Ignoranz begegnet, die ihresgleichen sucht. Es kam nicht von ungefähr, dass sich der Linke-Kreisverband Siegen jüngst genötigt sah, den Parteiausschluss der Landtagsabgeordneten zu beantragen, die dem Polizeigesetz zugestimmt haben (jW berichtete).

Im Vorfeld der Landtagswahl bekommen es die Mitglieder der Linken jedoch mit weiteren schwerwiegenden Provokationen der Brandenburger Genossinnen und Genossen zu tun. So will die Linke-Landtagsfraktion bereits in der kommenden Woche für den Ausbau des Landesamtes für Verfassungsschutz stimmen und in diesem Zusammenhang auch den weiteren Einsatz von V-Leuten absegnen. Einzig Volkmar Schöneburg, der von 2009 bis 2013 Justizminister in Brandenburg war, kündigte an, der Neufassung des sogenannten Verfassungsschutzgesetzes nicht zustimmen zu wollen.

Die Politik der Linkspartei in der Brandenburger Koalition ist eine fortlaufende Provokation jener Linke-Mitglieder, die sich dem Programm der Bundespartei verpflichtet fühlen. Sie ist zugleich geprägt von Dauerattacken auf die Grund- und Freiheitsrechte der Bevölkerung und einer offensiven Abkehr von der Rolle als linker Bürgerrechtspartei. Zudem ist sie eine Art Wahlaufruf für Bündnis 90/Die Grünen: Die machen zwar dort, wo sie regieren, die Polizeirechtsverschärfungen mit, haben sich in Brandenburg aber natürlich gegen den Ausbau des V-Leute-Unwesens des Inlandsgeheimdienstes und auch gegen das repressive Polizeigesetz ausgesprochen. Auch das automatische Erfassen von KfZ-Kennzeichen lehnen die Grünen ab. Wer weiterführende Antworten auf die Frage nach den Gründen für das unverhoffte Erstarken der Ökopartei auch an Oder, Spree und Havel sucht, sollte sich bei der Brandenburger Linkspartei erkundigen.