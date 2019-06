Im Netz der Menschenfischer

Paul Lovis Wagner »Sie ziehen die Leute heraus und verlangen anschließend Geld für die Freilassung«: Paul Shemisi (l.) und Nizar Saleh

Für Nizar Saleh und Paul Shemisi ist es der größte Erfolg ihrer bisherigen Karriere: Ihr Film »Faire-Part« wird im Mai und Juni 2019 kurz hintereinander auf drei Festivals in Freiburg, Antwerpen und Amsterdam gezeigt. Es ist nicht allein ihr Film: Gemeinsam mit Anne Rejniers und Rob Jacobs aus Brüssel bilden sie das belgisch-kongolesische Filmkollektiv Faire-Part. Durch ihre Zusammenarbeit wollen sie über die Grenzen hinweg Türen öffnen, als neue Generation den Kolonialismus überwinden. Ein Projekt voller Hoffnung – für die demokratische Republik Kongo, für Belgien, und damit auch stellvertretend für die gegenwärtige Misere rund um Flucht und Migration im Verhältnis zwischen Afrika und Europa.

Auf dem Freiburger Filmforum, einem »Festival für Transkulturelles Kino«, sollen alle vier Filmemacher zum ersten Mal gemeinsam vor ein Publikum treten. Dies ist einem glücklichen Umstand geschuldet: Zwei Jahre lang war das »Maison Schengen« in Kinshasa, in dem Staatsangehörige der Demokratischen Republik Kongo ihre Visa für Europa beantragen müssen, geschlossen. Erst am 22. Februar diesen Jahres hat es unter dem neuen Namen »Centre Européen des Visas« (CEV) wieder eröffnet. Dank der Unterstützung durch das Goethe-Institut werden die Visa von Paul und Nizar innerhalb von 24 Stunden genehmigt.

»Ihre Buchungsdetails / Ihr Reiseplan«, heißt es auf ihrem Flugticket, darunter die Einzelheiten ihrer Reise: »Abflug 16.45, Mo 27. Mai, Kinshasa, DT 452, Ankunft 18.00 Luanda, Abflug 22.10, Ankunft Frankfurt, 7.40, Di 28. Mai. DT 6561«. Doch als ihr Lufthansa-Flug in Frankfurt landet, sind Nizar und Paul nicht an Bord. Dabei haben sie aus Kinshasa noch stolz ein Foto von sich verschickt, das sie am Abfluggate zeigt. Was ist passiert?

Bei ihrem Zwischenstopp in der angolanischen Hauptstadt Luanda werden die beiden Reisenden in einen separaten Bereich gebeten. Telefonieren ist hier verboten. Nach einer halben Stunde teilt ihnen ein Angestellter der Fluggesellschaft TAAG mit, die Lufthansa, die den Anschlussflug bereitstellt, habe mitteilen lassen, ihre Papiere und ihre Visa seien gefälscht und würden einbehalten. Sie würden daher nach Kinshasa zurückgebracht, aber erst in einer Woche. Als Nizar und Paul verlangen, mit jemandem von der Lufthansa zu sprechen, wird ihnen dies verweigert. Statt dessen werden ihnen nun auch ihre Telefone, alles Geld und ihr Handgepäck abgenommen. Zwei Polizisten begleiten sie zu einem weißen Kleinbus der Marke Toyota. Es heißt, er bringe sie in ein Hotel. Ihr Anschlussflug ist inzwischen weg.

Nach zehn Minuten Fahrt landen sie in einer Sammelzelle, in der die Menschen dicht gedrängt ausharren: ein gelb gestrichener Raum mit zwei vergitterten Fenstern, die Wände vollgekritzelt mit Namen, Telefonnummern, Botschaften wie »Free me!«. Dazu zwei Schlafräume, einer für Männer, einer für Frauen, der nackte Boden. Es gibt nichts zu essen oder zu trinken, es ist heiß, die Toilette, die einzige Wasserquelle, hüllt den ganzen Raum in Uringestank, die Moskitos und die Unruhe machen es unmöglich zu schlafen. »Wir waren völlig fertig, aber wir wussten, wir müssen klar im Kopf bleiben«, sagt Nizar später.

Nach und nach beginnen die beiden, sich mit den anderen Gefangenen auszutauschen: mit einer etwa 40jährigen Frau aus Kamerun, die einen Rock trägt, gültige Papiere besaß und am selben Tag eingesperrt wurde wie sie. Zwei Frauen aus Mali, deren Hände und Beine mit Ornamenten bemalt sind und die seit vier Tagen in diesem Gefängnis ausharren. Ihre Ehemänner, sagen sie, haben bereits hohe Summen bezahlt, doch frei kommen sie dennoch nicht. Dann ist da der 20jährige aus Guinea, der ununterbrochen weint. Sein Onkel, erzählt er, betreibe eine IT-Fima in Angola und habe ihn nach Luanda kommen lassen, damit er in seiner Firma mitarbeiten könne. Immer wieder habe er Lösegeld bezahlt, schon über 5.000 Dollar, doch jedes Mal würden die Aufseher mehr verlangen. Ein 50jähriger Mann mit kurzem grauen Bart ist Diabetiker, ohne Insulin oder Medikamente. Sein Zustand ist schlecht. Er war auf einer Handelsreise, als er vor neun Monaten festgenommen wurde. Seitdem sitzt er in dieser Zelle fest.

Dann stellt sich heraus, dass jemand ein Telefon in dem Käfig hat. Er hat es eingeschmuggelt. Sein Name ist Camara Saidou, er stammt aus Conakry, der Hauptstadt Guineas und ist seit acht Monaten hier in Haft. Er gestattet Nizar und Paul, genau eine SMS zu schreiben. Sie senden einen Hilferuf an ihre Koproduzentin Anne Reijniers in Brüssel. Camara beginnt noch, eine Liste der Personen zusammenzustellen, die in dem Verlies am Flughafen gefangen sind: Sekou Kande, aus Guinea, sitzt seit einem Jahr in dieser Zelle. Abdoul Cissé, Elfenbeinküste, seit acht Monaten; Sami Lemon, Äthiopien, elf Monate; Alseny Barry, Guinea, elf Monate. Alassan Tounkara, Senegal, sieben Monate; Moussa Diof, Mauretanien, acht Monate. Und so weiter.

Insgesamt sind etwa 90 Menschen hier gefangen. Die meisten trotz gültiger Dokumente, wie Nizar und Paul. »Sie sind wie Fischer«, sagt Nizar. »Sie ziehen die Leute heraus und verlangen anschließend Geld für die Freilassung.« Als die beiden Filmemacher durch den Druck verschiedener Botschaften und des Goethe-Instituts Luanda nach zwei Nächten und Tagen schließlich freikommen, versprechen sie den anderen: Wir werden euch helfen. Wir werden dafür sorgen, dass dieses Kidnapping aufhört. Ohne Camara und sein Telefon wären die beiden nie in Deutschland angekommen, und bis heute wüsste wohl niemand, wo sie geblieben sind.