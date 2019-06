Überwachung aus zweiter Hand

Carsten Rehder/dpa Will, dass Wohnungswanzen von Privatkonzernen dem Staat zur Verfügung stehen: Hans-Joachim Grote (CDU), Schleswig-Holsteins Innenminister (Kiel, 6.3.2019)

Sogenannte Sprachassistenten horchen ihre Nutzer permanent aus, um auf Kommando Musik abspielen, Bestellungen entgegennehmen oder Suchanfragen verarbeiten zu können. Nun will sich der Staat den Zugriff auf diese persönlichen oder gar intimen Daten sichern, die auf den Servern der Anbieter – meist wie im Falle von Amazon, Google und Apple US-Firmen – abgelegt werden. Dazu sollen »digitale Spuren« als Beweismittel vor Gericht verwendet werden können, wie die Zeitungen der Madsack-Mediengruppe am Mittwoch berichteten, darunter die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ). Sie beziehen sich dabei auf eine ihnen vorliegende Beschlussvorlage des Innenministeriums von Schleswig-Holstein für die am 12. Juni in Kiel beginnende dreitägige Konferenz der Innenminister von Bund und Länder (IMK).

Dem Bericht zufolge haben sich die Innenstaatssekretäre von Union und SPD bereits in der vergangenen Woche auf einer vorbereitenden Tagung in Berlin geeinigt, den Vorstoß des Kieler Innenministers und IMK-Vorsitzenden Hans-Joachim Grote (CDU) zu unterstützen. In der Beschlussvorlage heißt es zur Begründung demnach, dass Fernseher oder Sprachassistenten wie »Alexa« von Amazon nach Auffassung der Innenminister »wertvolle Daten« akquirierten, die für die Strafverfolgung »von Bedeutung sein könnten«. Einem Bericht des Spiegels vom 24. Mai zufolge will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zudem erreichen, dass Betreiber von Messengerdiensten von Gerichten verpflichtet werden können, ihre Nutzer im staatlichen Auftrag auszuspionieren.

Petra Sitte (Die Linke), Mitglied im Ausschuss »Digitale Agenda« des Bundestages, kritisierte am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter Grotes Vorstoß. So stelle man einerseits den chinesischen Technologiekonzern Huawei »unter ein ›Reinheitsgebot‹, bezogen auf Geheimdienste, und fordert andererseits Kontroll- und Überwachungsrechte für selbige im eigenen Land«. Konstantin von Notz (Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied im Geheimdienstkontrollgremium des Bundestages, warf in einer Mitteilung vom Mittwoch zudem die Frage auf, ob die Auswertung von durch sogenannte Smart-Home-Geräte gesammelten Daten nicht gegen den rechtsstaatlichen Grundsatz verstoße, wonach ein Beschuldigter sich nicht selbst belasten müsse. (jW)