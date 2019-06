Strafverfahren gegen Rom

Sandro Perozzi/ANSA via AP Italiens faschistischer Innenminister Matteo Salvini spricht am Mittwoch zu seinen Unterstützern in Ascoli Piceno

Die EU-Kommission empfiehlt wegen der hohen Staatsverschuldung Italiens ein Strafverfahren gegen das Land. Die Regierung habe 2018 keine ausreichenden Gegenmaßnahmen getroffen, erklärte die Brüsseler Behörde am Mittwoch. Nun müssen sich die EU-Staaten mit der Sache befassen. Am Ende könnten Strafen in Milliardenhöhe stehen.

Italiens Schuldenquote – das ist das Verhältnis der gesamten Staatsschulden zur Wirtschaftskraft – betrug 2018 mehr als 132 Prozent, wie es weiter hieß. Das ist die zweithöchste in der EU – nach Griechenland – und eine der höchsten in der Welt. Die Schuldenlast beträgt etwa 2,3 Billionen Euro. »Italien zahlt heute für seinen Schuldendienst soviel wie für sein ganzes Bildungssystem«, sagte EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis. Es sei zudem zu erwarten, dass sowohl 2019 als auch 2020 die Schuldenquote weiter ansteige.

Nach den sogenannten Maastricht-Kriterien sind in Europa eine jährliche Neuverschuldung von maximal drei Prozent und eine Gesamtverschuldung von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erlaubt. Verstößt ein Staat dagegen, muss er langfristige Gegenmaßnahmen treffen, um die Verschuldung zu senken. Ende vergangenen Jahres hatte die EU-Kommission bereits mit einem Verfahren gedroht. Nachdem Rom versprach, auf rund zehn Milliarden Euro Ausgaben zu verzichten, legten beide Seiten ihren Streit vorerst bei.

Die EU-Staaten haben nun zwei Wochen Zeit, um die Einschätzung der EU-Kommission zu prüfen. Stimmen sie überein, kann die Brüsseler Behörde das offizielle Strafverfahren einleiten. Damit wären dann konkrete Vorgaben und Auflagen für Italien verbunden, die Schulden zu senken. Ignoriert die Regierung diese weiterhin, können Geldstrafen folgen. Bislang wurden diese noch gegen kein Land der EU verhängt.

Italien habe sich »bewusst dafür entschieden, die europäischen Budgetregeln zu ignorieren«, erklärte der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber. Dies müsse nun »spürbare Folgen« haben. Die EU-Kommission dürfe sich nicht mehr »auf faule Kompromisse zu Lasten der Stabilität des Euros einlassen«. (dpa/AFP/jW)