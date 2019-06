Weit weg vom Frieden

Carlos Barria/REUTERS Britischer Veteran der Landung in der Normandie bei den Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag in Portsmouth am 5. Juni

Die Staats- und Regierungschefs der führenden westlichen Mächte haben am gestrigen Mittwoch im südenglischen Portsmouth des Beginns der Befreiung Frankreichs von der NS-Besatzung gedacht. Auf den Tag genau 75 Jahre nach dem Ablegen der ersten alliierten Truppen aus Portsmouth und anderen Hafenstädten Südenglands leitete Queen Elizabeth II. einen internationalen Festakt, der an den Aufbruch von 150.000 Soldaten in die Normandie erinnerte, wo sie in den frühen Morgenstunden des 6. Juni 1944 begannen, die deutschen Stellungen zu stürmen. Zudem schifften sich gestern in Portsmouth 300 Veteranen zu einer Gedenkfahrt ein; sie werden heute an ihrem damaligen Einsatzort in Nordfrankreich erwartet. Der Festakt wurde von einer aufwendigen Militärparade der britischen Streitkräfte begleitet.

Nach weiteren, kleineren Erinnerungsveranstaltungen wird das Gedenken am heutigen Donnerstag, dem 75. Jahrestag der Landung, mit einem zweiten internationalen Festakt an der nordfranzösischen Küste fortgesetzt. Neben Elizabeth II. nehmen unter anderem US-Präsident Donald Trump, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie Kanadas Premierminister Justin Trudeau an dem Gedenken teil.

Überschattet werden die Feierlichkeiten von rasant zunehmenden Verwerfungen in der internationalen Politik, die sich bereits darin widerspiegeln, wer zu dem Gedenken eingeladen worden ist. Vor zehn Jahren, zum 65. Jahrestag der Landung in der Normandie, hatten sich nur die Staats- und Regierungschefs der westlichen Alliierten, die 1944 das Landungsunternehmen getragen hatten, zum gemeinsamen Gedenken zusammengefunden.

Zum Festakt am 70. Jahrestag im Jahr 2014 waren auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands Präsident Wladimir Putin hinzugebeten worden; damit war zwar eine Vertreterin Deutschlands, also des einstigen Aggressors, präsent, die frühere Anti-Hitler-Koalition aber immerhin noch im gemeinsamen Gedenken geeint. Diesmal ist der russische Präsident gar nicht erst eingeladen worden; erst kürzlich hat die NATO am russischen Tag des Sieges, dem 9. Mai, ein gegen Russland gerichtetes Manöver gestartet. Dafür wollte der deutsche Botschafter in Frankreich, Nikolaus Meyer-Landrut, gestern nachmittag eine Gedenkveranstaltung auf der deutschen Kriegsgräberstätte La Cambe nahe Caen besuchen. Die deutschen Soldaten, die dort beigesetzt wurden, starben beim Versuch, die Befreiung Frankreichs zu verhindern.

Zu dem tiefen Bruch mit Russland und der trotz Nazivergangenheit erheblich aufgewerteten deutschen Position kommen noch wachsende Spannungen zwischen den westlichen Mächten hinzu. Während ihres letzten offiziellen Auftritts als Premierministerin wollte Theresa May gestern laut vorab verbreitetem Redemanuskript dafür werben, »dass wir weiter zusammenstehen im Eintreten für unsere gemeinsamen Werte und unsere Lebensart«. Zwar seien »die globalen Herausforderungen, denen wir heute gegenüberstehen, in ihrem Ursprung und in ihrer Art anders« als der damalige Krieg gegen das NS-Reich. Dennoch gelte es, »über die anhaltende Bedeutung des westlichen Bündnisses für die Sicherheit und den Wohlstand all unserer Länder nachzudenken«.

Freilich kämpften die alliierten Soldaten, die am 6. Juni 1944 in die Schlacht zogen, nicht für ein westliches Bündnis, sondern für die Befreiung vom deutschen Naziterror durch die auch Russland umfassende Anti-Hitler-Koalition.