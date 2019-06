Krach in Prag

Bundas Engler/Reuters Demonstranten fordern am 21. Mai in Prag die Absetzung des tschechischen Regierungschefs Andrej Babis

Die Regierung in Tschechien gerät immer stärker unter Druck. Die Sozialdemokraten – in der Koalition der kleine Partner – sind heillos zerstritten. Bei den EU-Wahlen fielen sie um über zehn Prozentpunkte auf knapp vier Prozent und blieben damit ohne Mandat. Schwerer noch aber belastet die Regierung in Prag ein von Medien veröffentlichter, vertraulicher Bericht der EU-Kommission, laut dem ein Interessenkonflikt zwischen politischem Amt von Ministerpräsident Andrej Babis und seinen Geschäftsaktivitäten bestehe. Für den gestrigen Abend wurde eine Demonstration mit über tausend Teilnehmern in Prag erwartet. Am Montag musste der Milliardär und Gründer der rechten Partei ANO die Forderung der Opposition zurückweisen, im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen.

Die Prager Zeitung Hospodarske noviny hatte den Fall Ende der vergangenen Woche publik gemacht. Unter Berufung auf tschechische Regierungskreise zitierte sie aus dem internen Dokument, zu dem sich die EU-Kommission bislang noch nicht geäußert hat. Aus dem Bericht gehe hervor, dass Brüssel es als erwiesen ansieht, dass der Ministerpräsident weiterhin von dem von ihm gegründeten Firmenkonglomerat Agrofert profitiert. Deswegen würden EU-Fördergelder an das größte Landwirtschaftsunternehmen des Landes zunächst ausgesetzt. Tschechische Medien gehen davon aus, dass bis zu 17,4 Millionen Euro Fördermittel zurückgezahlt werden müssten, sollte der Verdacht sich erhärten. Offiziell hatte Babis das Unternehmen 2017 vor seinem Amtsantritt an zwei Treuhandverwalter übertragen.

Die Vorwürfe werden nun auch von der tschechischen Staatsanwaltschaft geprüft. Was in den Medien über den Kommissionsbericht stehe, sei »schwerwiegend und könnte den Verdacht einer Straftat begründen«, sagte Pavel Zeman, der höchste Staatsanwalt des Landes, dem tschechischen Fernsehen CT am Sonntag.

Regierungschef Babis reagierte entspannt auf die Aufregung und betonte, dass der Bericht vorläufig sei. Die Anschuldigungen seien nicht neu, bislang hätten sie sich aber noch nie bestätigt, so der Ministerpräsident. Tschechien werde »definitiv keine Subventionen zurückzahlen müssen«.

Die Sozialdemokraten stehen weiterhin zur Regierung. Jan Hamacek, Parteivorsitzender und Außenminister, teilte am Montag mit, dass der 70seitige Bericht keine Auswirkungen auf die Arbeit der Regierung haben werde. Zudem seien sich die Sozialdemokraten von Beginn an bewusst gewesen, dass es Verwicklungen um Babis gebe. Sollte sich allerdings herausstellen, dass die EU-Fördermittel an das Unternehmen ungerechtfertigt gewesen seien, müssten sie rückerstattet werden.

Die Kommunisten, ohne deren Tolerierung die Regierung keine Mehrheit im Parlament hat, halten sich bislang bedeckt. Laut der parteinahen Zeitung Halo noviny sagte der KSCM-Fraktionsvorsitzende Pavel Kovacik am Freitag, man müsse den endgültigen Bericht abwarten und einen »kühlen Kopf« bewahren. Es sei sinnlos, sich über Vermutungen zu empören.

Das Abgeordnetenhaus wollte sich am gestrigen Dienstag mit der Angelegenheit auseinandersetzen. Ergebnisse waren bis jW-Redaktionsschluss noch nicht bekannt.