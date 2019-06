»Groko« reibungslos

Daniel Bockwoldt/dpa Azubi aus Syrien an Schalterleiste (Archivbild, Hamburg, Februar 2019)

Die Schlagzeilen werden aktuell dominiert vom Führungschaos in der SPD und Spekulationen über ein baldiges Ende der großen Koalition im Bund. Im Windschatten dieser Debatten geht die Zusammenarbeit von Sozialdemokraten und CDU/CSU offenbar weiter reibungslos vonstatten – jedenfalls wenn es darum geht, Asylbewerber schneller abzuschieben und Zuwanderung nach ökonomischen Kriterien auszurichten.

Die Nachrichtenagentur dpa meldete am Montag, Fachpolitiker von Union und SPD hätten sich auf Änderungen an mehreren Gesetzesvorhaben zu Migration und Asyl geeinigt, darunter das lange Zeit strittige Fachkräftezuwanderungsgesetz und das von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) so genannte »Geordnete-Rückkehr-Gesetz«, mit dem Abschiebungen erleichtert werden soll. Die Änderungen sollen am Freitag im Bundestag verabschiedet werden.

Die Innenpolitikerinnen Ulla Jelpke (Linke) und Filiz Polat (Grüne) forderten am Montag in einem Schreiben an die Vorsitzende des Innenausschusses, Andrea Lindholz (CSU), eine Verschiebung der für diesen Mittwoch geplanten Beratungen, da den Abgeordneten nicht genug Zeit bleibe, die Änderungen der großen Koalition im Detail zu studieren. Es handle sich zum Teil um »erhebliche Grundrechtseingriffe, deren Verfassungsgemäßheit in Frage steht«, zitierte die Deutsche Pressagentur aus dem Schreiben.

Die Organisation Pro Asyl kritisierte, »parallel zu einer Nabelschau von CDU/CSU und SPD« würden »Marathonanhörungen« im Bundestag abgehalten, die Gesetzespakete »im Eiltempo durchgepeitscht«. Die Gesetzesänderungen atmeten »den Geist des Rechtspopulismus« und seien unausgegoren, erklärte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt.

Der innenpolitische Sprecher der SPD, Burkard Lischka, lobte hingegen laut Nachrichtenagentur AFP, es seien zuletzt noch kleinere Verbesserungen bei der Ausbildungsduldung und Ausbildungsplatzsuche erreicht worden. »Wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir endlich nach über 20 Jahren Diskussionen und Auseinandersetzungen ein Einwanderungsgesetz bekommen, das insbesondere für nichtakademische Fachkräfte Wege in den deutschen Arbeitsmarkt eröffnet«, sagte Lischka.

Auch Unionsfraktionsvize Thorsten Frei begrüßte die Verständigung der Koalitionspartner. Diese seien mit einem hohen Maß an Pragmatismus an die Verhandlungen herangegangen, sagte er der FAZ (Dienstagsausgabe). »Wir waren uns auch einig, dass Gesetze und damit auch eine bestehende Ausreisepflicht durchgesetzt werden müssen«, sagte Frei.

Pro Asyl erklärte dazu, für ein Ja zum Fachkräftezuwanderungsgesetz und zum »Geordnete-Rückkehr-Gesetz« habe sich die SPD »über den Tisch ziehen lassen«. Die angeblichen Verbesserungen in der Duldung von abgelehnten Asylbewerbern, die in Ausbildung oder Beschäftigung sind, seien keine. »Versteckte Hürden im Paragraphendschungel« sabotierten eine »bisher immerhin noch leidlich funktionierende Regelung«, erklärte Lea Rosenberg vom Pro-Asyl-Vorstand.

Die verschärften Zugangshürden im Gesetzentwurf kämen einer »Zertrümmerung der realen Chancen auf Abschiebungsschutz während Ausbildung und Beschäftigung gleich«. So könne die Übergabe der Akte eines geduldeten Migranten an die zentrale Ausländerbehörde zu seinem Ausschluss von der »Ausbildungsduldung« führen, so Rosenberg, ebenso fehlende Sprachkompetenzen. Eine Wartefrist von sechs Monaten vor Erteilung der Ausbildungsduldung solle Ausländerbehörden Zeit für Abschiebungen verschaffen.

Es scheine, so Pro Asyl, als ob »die absehbare Wirkungslosigkeit des Duldungsgesetzes auf Kosten der Geduldeten und der Betriebe« das eigentliche Motiv der Hardliner in der Union sei. Die Beschäftigungsduldung sei offenbar gewollt »als Rohrkrepierer kons­truiert«. Nur wenige Geduldete könnten von dieser neuen Regelung profitieren, selbst wenn sie in Beschäftigung sind.

Die Verschärfungen im Abschieberecht will ein Bündnis von 22 zivilgesellschaftlichen Organisationen noch verhindern. In einem offenen Brief hatten sie die Bundestagsabgeordneten aufgefordert, das »Geordnete-Rückkehr-Gesetz« nicht zu verabschieden (siehe jW vom 1.6.). Das Gesetz würde viele Flüchtlinge »dauerhaft von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgrenzen, sie unverhältnismäßigen Sanktionen und einer uferlosen Ausweitung der Haftgründe aussetzen«, heißt es darin.