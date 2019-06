Große Firma mit kleinen Rechten

Sebastian Kahnert/dpa Bislang ohne Betriebsrat: Sitz der Würth-Gruppe im baden-württembergischen Künzelsau

Mehr als 7.000 Beschäftigte, aber kein Betriebsrat. Das wird sich nun höchstwahrscheinlich ändern. Gestern hielten die Angestellten der Adolf Würth GmbH & Co KG in Künzelsau eine Betriebsversammlung ab, um einen Wahlvorstand für die erste Betriebsratswahl in der Geschichte des Konzerns zu wählen (das Ergebnis wurde erst nach Redaktionsschluss bekannt).

Bislang hatten die Arbeiter in der Firmenzentrale des Werkzeugherstellers nur einen Vertrauensrat, an den sie sich wenden konnten. Im Gegensatz zu einem Betriebsrat, gelten für den Vertrauensrat aber gesetzlich verbriefte Rechte nicht.

Für die gesamte Würth-Gruppe arbeiten weltweit etwa 77.000 Menschen, ein knappes Drittel davon in Deutschland. Betriebsräte gibt es allerdings nur in einigen der 130 deutschen Firmen der Würth-Gruppe. Die Gruppe hat sie sich nicht zuletzt bei Firmenübernahmen eingekauft – so etwa im Falle von Unternehmen wie Hahn & Kolb, Uni Elektro, Fega & Schmitt. Bei Würth Elektronik wurde 2016 ein Betriebsrat gewählt.

Nach den Erhebungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) verfügen lediglich neun Prozent der Betriebe in Westdeutschland und mittlerweile zehn Prozent der Betriebe im Osten der Bundesrepublik über einen Betriebsrat. Im Jahr 2000 betrug der Anteil in beiden Landesteilen noch zwölf Prozent. Die niedrigen Anteilswerte werden von der großen Zahl der Kleinbetriebe geprägt, in denen die Existenz eines Betriebsrats eher die Ausnahme ist. Immerhin noch 42 Prozent der Beschäftigten im Westen der Republik werden durch einen Betriebsrat repräsentiert und 35 Prozent im Osten. Zum Vergleich: Mitte der 1990er waren es 51 Prozent im Westen und 43 Prozent im Osten. In Großbetrieben mit mehr als 500 Beschäftigten bewegen sich die Anteilswerte laut IAB in den letzten Jahren um die 90 Prozent oder knapp darunter.

In Firmen, in denen die Eigner noch etwas zu sagen haben – wie im Falle von Würth –, sind Betriebsratsgründungen besonders schwer durchzusetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Angestellte einen Betriebsrat ins Leben rufen, ist um ein Drittel geringer, »wenn Betriebskapital und Geschäftsführung in einer Hand liegen«. Zu diesem Schluss kommt etwa eine Langzeituntersuchung von Uwe Jirjahn und Jens Mohrenweiser aus dem Jahr 2017. Die Ergebnisse gelten unabhängig von der Betriebsgröße. Aus Sicht der Forscher sperrten sich Eigentümer gegen eine Mitbestimmung, weil sie der »Herr im Haus« sein wollen.

In der BRD hat Würth über 3.000 erfolgsabhängig bezahlte Außendienstler. Betriebsräte oder Gewerkschaften würden hohe Anforderungen an Provisionsmodelle stellen, weshalb die Auseinandersetzung darum wahrscheinlich lieber vermieden wird. Nach Angaben des Unternehmens unterstützt die Familie Würth, die im Hintergrund weiterhin mitmischt, die aktuelle Betriebsratswahl aber wohl, wie dpa am Wochenende berichtete.

Aus Sicht der Industriegewerkschaft IG Metall stand eine Betriebsratsgründung schon lange an der Tagesordnung. Doch erst durch die Initiative einer Gruppe von Betriebsratsbefürwortern, die ihre Pläne im Frühjahr öffentlich gemacht hatte, nahm das Thema an Fahrt auf.

Einem der Initiatoren, Daniel Hurlebaus, hatte das Unternehmen bereits mehrfach gekündigt. Würth wirft Hurlebaus einen datenschutzrechtlichen Verstoß vor. In Mails an Kollegen habe er für die Initiative geworben und darin Links zu Videos verschickt, die mit einem Trackingsystem verbunden gewesen seien. Dem Unternehmen zufolge gehen aus den verschickten Links außerdem Verbindungen zur Arbeitnehmervertretung »Zentrum Automobil« hervor, die rechte Betriebsräte in Unternehmen fördert. Hurlebaus, der selbst in der AfD aktiv ist, weist die Vorwürfe zurück. Der Streit wird nun vor dem Arbeitsgericht ausgefochten.

Zur gestrigen Betriebsversammlung hat schließlich eine andere Gruppe Würth-Beschäftigter eingeladen. Sie will auch den Wahlvorstand stellen, der die Betriebsratswahl organisiert. Auf Facebook kritisiert sie die Gruppe um Daniel Hurlebaus. Dieser wiederum wirft den Initiatoren Treue zur Geschäftsleitung vor.