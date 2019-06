Konkurrenz um Gewerkschafter

Carmen Jaspersen/dpa Bestechende Argumente: von Linkspartei und Gewerkschaften unterstützte Demonstration gegen Rassismus am 25. Mai in Bremen

Das Ergebnis der EU-Wahlen dürfte nicht nur in den Reihen von CDU und SPD für Nachdenklichkeit gesorgt haben. Auch innerhalb des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) wird das Resultat wohl weitere Debatten nach sich ziehen.

Der Dachverband der deutschen Gewerkschaften teilte am Tag nach den Wahlen mit, dass 13,1 Prozent der Mitglieder des DGB, die sich daran beteiligt hatten, ihre Stimme der AfD gegeben haben. Das sind nicht nur gut zwei Prozentpunkte mehr als im Bundesdurchschnitt, sondern das entspricht auch einem mehr als doppelt so hohen Stimmenanteil wie 2014, als das Parlament in Brüssel das letzte Mal gewählt worden war. Damals hatten 6,3 Prozent der abstimmenden DGB-Mitglieder für die Rechten votiert.

Die Zahlen, die der Gewerkschaftsbund veröffentlichte, stammen von der Forschungsgruppe Wahlen, die bei Nachwahlbefragungen das Abstimmungsverhalten von 50.000 Menschen festgestellt hat. Dabei ließ sich auch ausmachen, dass ebenso wie die Bundesbürger die Mitglieder des DGB den Parteien der großen Koalition das Vertrauen entzogen haben. So hat die CDU 3,8 Prozentpunkte eingebüßt und kam auf 22,6 Prozent. Dramatischer fallen die Verluste der Sozialdemokratie in den Reihen des DGB aus: Sie fiel von 36,9 Prozent 2014 auf 22,0 Prozent.

Die Partei Die Linke kann sich zwar formal über einen überdurchschnittlich starken Zuspruch in den Reihen der in der Gewerkschaft Organisierten freuen. Doch auch sie muss ein Minus von 2,3 Prozentpunkten verkraften, wodurch ihr Stimmenanteil bei Mitgliedern des DGB auf 7,4 Prozent sinkt. Neben den Zugewinnen für die AfD ist sicherlich vorrangig der Umstand interessant, dass es der Linkspartei nicht gelingt, von den Verlusten der SPD zu profitieren.

Große Siegerin sind auch bei den Gewerkschaften die Grünen, die ihren Stimmenanteil von 10,2 bei den EU-Wahlen 2014 auf 18,3 Prozent in diesem Jahr erhöhen konnten. Damit sind die Bündnisgrünen bei den DGB-Mitgliedern drittstärkste Kraft, bei Frauen und jungen Gewerkschaftern bis 29 Jahre liegen die Grünen sogar auf Platz eins.

Für Angelika Teweleit, Sprecherin des »Netzwerks für eine kämpferische und demokratische Verdi« sind all diese Befunde wenig überraschend. »Dass die SPD nach dem sozialen Kahlschlag durch die ›Agenda 2010‹ und nach den Jahren in der großen Koalition für Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter immer weniger wählbar erscheint, ist logisch«, erklärte Teweleit im Gespräch mit junge Welt am Sonnabend.

Es müsse die Linkspartei allerdings nachdenklich stimmen, wenn sie von den Verlusten der SPD nicht profitieren könne. Dort, wo sich Die Linke an Regierungen beteilige, habe sie nicht selten soziale Kürzungen mitgetragen. Das führe zu Misstrauen auch bei DGB-Mitgliedern.

Die Landesregierung in Brandenburg, an der auch Minister von Die Linke beteiligt sind, machte in den letzten Monaten vor allem von sich reden durch eine Dienstwagenaffäre, eine Verschärfung des Polizeigesetzes und die Einführung der sogenannten Schuldenbremse, die im Endeffekt Teil neoliberaler Haushaltspolitik ist und neben der Linken nicht nur von SPD und Grünen, sondern auch der im Bundesland opponierenden CDU mitgetragen wurde. Die Bilanzen der anderen Landesregierungen unter Beteiligung der Linken sehen ähnlich aus.

Doch auch dem DGB stellt Teweleit ein schlechtes Zeugnis aus. Es sei ein Problem, wenn beispielsweise Verdi und GEW in der Tarifrunde der Landesbeschäftigten Laufzeiten von zweieinhalb Jahren akzeptieren würden. »Die Gewerkschaften müssen Kampforgane der Arbeiterklasse sein« und müssten als solche auch wahrgenommen werden, so Teweleit. Die Anzahl der Stimmen für die AfD aus Gewerkschafterkreisen könnte nur dann wieder geringer werden, wenn man bewusst Kämpfe organisiere, die für Solidarität über nationale oder religiöse Grenzen hinweg sorgten. »Wenn man gemeinsam kämpft, dann treten rassistische Vorurteile in den Hintergrund zu Gunsten gemeinsamer Interessen, für die man sich einsetzt.« Ausgehend von dieser Position könnten Gewerkschaften eine Schlüsselposition im Kampf auch gegen rassistische Spaltung einnehmen.