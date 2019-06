Neoliberaler Reset

Vasily Fedosenko/REUTERS Oligarch Igor Kolomojskij will das Geld zurück, das er durch die Nationalisierung seiner »Privatbank« verloren habe

Die ersten Personalentscheidungen des neuen ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij auf wirtschaftspolitischem Gebiet lassen Kontinuität erkennen. Und zwar eine der »Radikalreformen«, die Ökonomen aus Georgien und dem Baltikum in den ersten beiden Jahren nach dem sogenannten Euromaidan in der Ukraine umzusetzen versucht haben. Sie zielten auf die Umwandlung der Volkswirtschaft mit einem »verschlankten« Staatsapparat ab, der für Investoren die Transaktionskosten senken würde. Doch die Ökonomentruppe scheiterte im ersten Anlauf am Widerstand der örtlichen Oligarchie. Die westlichen Sponsoren des Landes ließen sich diesen Widerstand als Preis für die geopolitische Umpolung der Ukraine letztlich gefallen. Die »jungen Reformer« verabschiedeten sich damals nach und nach aus der Ukraine und klagten über die Behinderung ihres »Kampfes gegen die Korruption«.

Jetzt wagen etliche von ihnen einen neuen Anlauf. Einige, so der in Schweden zum Banker ausgebildete Litauer Aivaras Avromavicius, tauchten schon vor der Wahl im Beraterstab Selenskijs auf, andere werden jetzt ernannt. Auch der ehemalige georgische Präsident Micheil Saakaschwili bekam von Selenskij seine ukrainische Staatsbürgerschaft zurück und schlug alsbald in Kiew auf. Das hat zwar mit Ökonomie unmittelbar nichts zu tun, aber es passt politisch in die Serie. Der Hintergrund all dieser Leute ist ähnlich: Universitäten in den USA besucht und bei Investmentfonds und -banken mit Osteuropabezug – wie der Fondsgesellschaft Bleyzer, die auch mit dem Finanzier George Soros in Verbindung gebracht wird – angeheuert. Selenskij selbst hat im Wahlkampf erklärt, er nehme sich die »Entstaatlichungspolitik« von US-Präsident Ronald Reagan zu seinem programmatischen Vorbild.

Die Instrumente sind dabei die üblichen, die der Neoliberalismus seit 35 Jahren propagiert: Steuersenkungen für Bessergestellte sowie Verbesserung des »Investitionsklimas«. So will Selenskij allen ukrainischen Unternehmern mit Hilfe einer Steueramnestie ermöglichen, ihre Geschäfte aus der Schattenwirtschaft herauszuführen. Gegen eine fünfprozentige Pauschalabgabe sollen sie eine sogenannte »Nulldeklaration« ausfüllen, die ihnen sozusagen als Startbilanz ins ehrliche Geschäftsleben dienen soll – ohne, dass weitere Fragen gestellt werden. Das erlöste Geld will Selenskij zur Entlastung der Bevölkerung bei der bevorstehenden nächsten Welle der Preiserhöhungen für Strom, Wasser und Mieten verwenden.

Der neue Präsident bekennt sich zur »Zusammenarbeit« mit und damit der Unterwerfung unter den Internationalen Währungsfonds (IWF): »Wenn uns jemand Geld anbietet, wäre es doch dumm, es nicht zu nehmen«. Anderes von Selenskij ist schierer Populismus wie die verkündete Absicht, der heranwachsenden Generation von Ukrainern Erlöse aus Privatisierungen staatlicher Unternehmen anteilig gutzuschreiben. Bei Erreichen des 18. Lebensjahres solle dieses Geld dann ihr »Startkapital« darstellen – was implizit bedeutet, dass für Studienplätze künftig generell gezahlt werden soll.

Die wirtschaftlichen Probleme der Ukraine sind durch den Machtwechsel in Kiew nicht kleiner geworden. Nach wie vor muss das Land in diesem Jahr Schulden in Höhe von 14 Milliarden Dollar zurückzahlen, davon neun Milliarden an ausländische Gläubiger, denen man nur bedingt frisch gedruckte Griwnja andienen kann. Die frei verfügbaren Devisenreserven der Zentralbank sind aber mit 3,2 Milliarden US-Dollar wesentlich niedriger. Die nächste Tranche des IWF-Kredits, die im Juni erwartet wird, dürfte also alsbald wieder nach Westen zurückfließen.

Gleichzeitig kommt mit Igor Kolomojskij, dem Oligarchen aus Dnipro, ein anderes Problem auf Selenskij zu. Kolomojskij ist in die Ukraine zurückgekehrt und stellt Forderungen: Nachdem ein Kiewer Gericht im April die Nationalisierung seiner »Privatbank« unter Selenskijs Vorgänger Petro Poroschenko für ungesetzlich erklärt hat, will er das Geld zurückhaben, das er nach eigener Darstellung bei der Verstaatlichung verloren hat (umgerechnet etwa zwei Milliarden Euro). Er gibt sich dabei großzügig und will das Geld nicht bar, sondern in Form von neu auszugebenden Aktien. Die würden ihm eine Kontrollminderheit von 25 Prozent an der in der Zwischenzeit mit Steuergeld vor der Insolvenz geretteten Bank sichern. Selenskijs Leute sehen darin vor allem ein Imageproblem für den Staatschef. Der müsse alles vermeiden, was wie ein Zugeständnis an Kolomojskij aussehe. Denn jede Nähe zu einem der alten Oligarchen wäre für seinen Ruf als »neuer Besen« tödlich, meinte ein Berater.

Darüber hinaus droht Selenskijs Offensive gegen das alte System schon im Ansatz steckenzubleiben. Das von Poroschenko-Anhängern dominierte Parlament in Kiew ließ Selenskijs Wahlrechtsreform in erster Lesung durchfallen und zog andere Entscheidungen in die Länge. Der neue Präsident plante die Abschaffung der für Korruption besonders anfälligen Einzelwahlkreise. So kann es gut sein, dass die vorgezogene Neuwahl am 21. Juli daran scheitert, dass die Stimmzettel nicht rechtzeitig gedruckt werden können, weil das Parlament den entsprechenden Entwurf für die Bögen nicht bestätigt.