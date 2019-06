Es drohte ein Bürgerkrieg

REUTERS/Ed Nachtrieb/File Photo Arbeiter verhängen am 23. Mai 1989 das Bildnis Mao Zedongs auf dem Tiananmen-Platz, um es vor weiteren Beschädigungen durch die Demonstranten zu schützen

Im Frühsommer 1989 bahnte sich in Osteuropa die Krise des real existierenden Sozialismus an, die der Imperialismus zur Konterrevolution nutzte. Auch in der Kommunistischen Partei Chinas fanden zu dieser Zeit Auseinandersetzungen über den weiteren Weg zum Sozialismus durch ökonomische Reformen unter der Kontrolle und Führung der Partei statt, gegen die sich eine liberale Fraktion wandte, die auf kapitalistische Restauration setzte. Ihre führenden Kräfte waren Studenten und Angehörige der Intelligenz, von denen nicht wenige während der Zeit der »Großen Proletarischen Kulturrevolution« unter Mao Zedong in den 1960er und 70er Jahren als »rechte Elemente« gemaßregelt und in Arbeitslager auf dem Land verbannt worden waren. An den Protesten, die im April 1989 auf dem Tian­anmen-Platz in Beijing begannen, beteiligten sich auch Intellektuelle, vor allem Hochschullehrer, die in den Jahren zuvor zu Zehntausenden in den USA und Westeuropa studiert hatten. Allein in den USA besuchten 1989 rund 74.000 junge Chinesen Universitäten und Hochschulen. In der Bundesrepublik Deutschland waren es, Praktikanten eingeschlossen, etwa 8.000. Viele von ihnen wurden, wie später bekannt wurde, von den Geheimdiensten dieser Länder angeworben.

Die Kampagne gipfelte in Forderungen nach dem Sturz der Partei- und Staatsführung, um auch in China einer kapitalistischen Restauration den Weg zu bereiten. Es ging, wie der Spiegel am 12. Juni 1989 einräumte, darum, »ob China ein kommunistisches Land bleibt« oder »ob es pluralistisch werden« sollte. Symbolisiert wurde das durch die Aufstellung einer überlebensgroßen »Göttin der Demokratie«, einer dilettantischen Nachbildung der New Yorker Freiheitsstatue, auf dem Tiananmen-Platz.

Im Westen wurde gedroht, Wirtschafts- und Handelssanktionen zu verhängen, wenn den »berechtigten Forderungen« der Studenten nicht entsprochen werde. Das Ganze wurde von einer internationalen Medienkampagne begleitet. Vor diesem Hintergrund eskalierten die Ereignisse, die in westlichen Medien als »Volksaufstand« gefeiert werden. Es kam zu bewaffneten Aktionen, Armeepatrouillen wurden überfallen, Soldaten gelyncht, erbeutete Waffen gegen die Staatsmacht eingesetzt. Die Deutsche Presseagentur veröffentlichte damals das Foto eines von den Aufständischen angegriffenen und in Brand gesetzten Panzers. Dutzende Soldaten und Polizisten wurden brutal ermordet und ihre Leichen an Brückengeländern aufgehängt.

Am 19. Mai verhängte Ministerpräsident Li Peng den Ausnahmezustand. Der Vorsitzende der Zentralmilitärkommission, Deng Xiaoping, erklärte am 26. Mai, dass man es mit einem konterrevolutionären Putsch unter Beteiligung des US-Geheimdienstes CIA und westlicher Staaten zu tun habe. Dennoch versuchte die Beijinger Führung noch über eine Woche lang, durch Verhandlungen eine friedliche Lösung zu erreichen. Als sich die Studenten weigerten, den Tian­anmen-Platz zu verlassen. erhielten Armee und Polizei am 4. Juni den Befehl zur gewaltsamen Räumung. Es kam zu blutigen Zusammenstößen mit zahlreichen Toten, unter ihnen auch viele Soldaten und Polizisten.

Hätte die chinesische Führung vor 30 Jahren der Konterrevolution nachgegeben, hätte das zu einem verheerenden Bürgerkrieg mit Millionen Toten führen können, der die Welt in unvorhersehbarer Weise destabilisiert hätte. Mit der Verteidigung ihrer Unabhängigkeit und ihres eigenständigen Weges zu einer sozialistischen Gesellschaft hat die Volksrepublik auf dem Tiananmen-Platz dieser brandgefährlichen Entwicklung auf internationaler Ebene Einhalt geboten. Auf dieser Grundlage ist sie heute ein Sicherheitsfaktor für Nordkorea, Verbündete bei der Verteidigung der Unabhängigkeit Kubas und Venezuelas sowie anderer Staaten in Lateinamerika, Afrika und Asien. Damit ist die Volksrepu­blik heute ein Hoffnungsträger, der den USA in ihrem Weltherrschaftsstreben einen Riegel vorschiebt.