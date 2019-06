Trio übernimmt vorübergehend SPD-Vorsitz

Michael Kappeler/dpa Drei Kommissare: Maria Luise Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel (v. r. n. l.) am Montag nach der SPD-Vorstandssitzung in Berlin

Am Montag vormittag hat Andrea Nahles (SPD) während einer Vorstandsitzung in Berlin offiziell ihren bereits am Wochenende angekündigten Rücktritt als Partei- und Fraktionsvorsitzende erklärt. Ohne sie tagte das Parteigremium mehrere Stunden lang weiter und erörtete den »Fahrplan für eine Neuaufstellung«. Den Parteivorsitz übernehmen zunächst kommissarisch Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, und Maria Luise Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, sowie Thorsten Schäfer-Gümbel, Landesvorsitzender in Hessen. Am Dienstag will Nahles auch in der SPD-Fraktion offiziell zurücktreten. Hier soll es ebenfalls eine kommissarische Lösung geben: mit dem Kölner SPD-Abgeordneten und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich.

Sie würden die Partei nur für den Übergang bis zu einer Neuwahl des Vorsitzenden führen, hieß es von dem Trio. »Das schließt gleichzeitig aus, dass wir für den Parteivorsitz kandidieren«, sagte Schwesig. Schäfer-Gümbel kündigte für den 24. Juni eine Vorstandssitzung an, bei der über das Verfahren zum künftigen Parteivorsitz und dessen Struktur beraten werden soll. Im Gespräch ist unter anderem eine Doppelspitze. Thema solle zudem sein, wie die SPD die Halbzeitbilanz der Koalition angehen wolle. Ob der für Dezember vorgesehene Wahl-Parteitag vorgezogen werde, sei noch nicht entschieden, sagte Schäfer-Gümbel.

Auf die Spekulationen über ein vorzeitiges Ende der Regierungskoalition aus Union und SPD reagierte die Kapitalseite am Montag eher ungehalten. Für hiesige Unternehmen sei es wichtig, dass »solide Verhältnisse, hohe Verlässlichkeit und konkretes Regierungshandeln die politischen Schlagzeilen in Deutschland beherrschen«, so Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), gestern gegenüber Reuters. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte bereits am Sonntag abend gemahnt, die »Handlungsfähigkeit der Koalition« dürfe nicht beeinträchtigt werden. (dpa/Reuters/jW)