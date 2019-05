AfD-nahe Stiftung scheitert mit Verfassungsbeschwerde

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Karlsruhe. Die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung ist mit einer Verfassungsbeschwerde wegen verweigerter öffentlicher Zuschüsse gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat die Beschwerde der politischen Stiftung mit einem am Mittwoch veröffentlichen Beschluss vom 20. Mai nicht zur Entscheidung angenommen. Die Beschwerde sei unzulässig, weil der Rechtsweg nicht erschöpft sei und der Stiftung die Beschwerdebefugnis für einen Angriff gegen das Haushaltsgesetz fehle. Der Weg zu den Verwaltungsgerichten stehe offen.

Eine Entscheidung in einem von der AfD beantragten Organstreitverfahren zu inhaltlich vergleichbaren Fragen steht noch aus. Die Stiftung unter Vorsitz der früheren Bundestagsabgeordneten Erika Steinbach will sogenannte Globalzuschüsse für die politische »Bildungsarbeit« bekommen. Nach früheren Angaben Steinbachs ging es um Förderanträge von 480.000 Euro für 2018 und 900.000 Euro für 2019. Die Bemühungen scheiterten an Bundesinnenministerium und Bundesverwaltungsamt sowie dem Haushaltsausschuss des Bundestags. Steinbach hatte kritisiert, die anderen parteinahen Stiftungen hätten 1998 – ohne als »privatrechtliche Vereine« dazu befugt zu sein – als Fördervoraussetzung vereinbart, dass die »nahestehenden« Parteien mindestens zweimal in den Bundestag gewählt worden sein müssen. Diese Bedingung erfüllt die AfD noch nicht. (dpa/jW)