SPD-Abgeordneter Post: Mit Nahles geht es nicht weiter

Wolfgang Kumm/dpa

Berlin. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post hat Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles vor der Sondersitzung der Fraktion am Mittwoch nachmittag zum Rücktritt aufgefordert. »Alle Abgeordneten-Kollegen hören an der Basis, dass es mit Andrea Nahles nicht weitergehen kann«, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. »Sie verschreckt die Wähler, wir kommen mit Nahles nicht mehr an«, sagte der Abgeordnete aus Bayern weiter. »Alle« hofften, dass »der Spuk bald ein Ende hat«. Weiter erklärte Post: »Nur weil es Andreas Kindheitstraum war, Führungspositionen in der SPD zu besetzen, darf sie jetzt nicht die ganze Partei in Geiselhaft nehmen.« Fraktionschefin Nahles hatte nach dem Debakel der SPD bei der EU-Parlamentswahl überraschend angekündigt, sich kommende Woche einer vorgezogenen Neuwahl in der Bundestagsfraktion zu stellen. (dpa/jW)