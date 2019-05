Freigabe für »Fusion«-Festival

Danny Gohlke/dpa

Lärz. Das »Fusion«-Festival in Mecklenburg-Vorpommern darf mit Genehmigung der zuständigen Behörden stattfinden. Das Ordnungsamt Röbel/Müritz hat am Mittwoch einem Bericht des NDR zufolge mitgeteilt, dass eine entsprechende Verfügung in der kommenden Woche erstellt werde. Das Amt genehmigte demnach das überarbeitete Sicherheitskonzept des Veranstalters, dem Verein »Kulturkosmos Müritz«. Drei Sicherheitsfirmen seien beauftragt worden. Zuvor habe auch das Polizeipräsidium Neubrandenburg seine Blockadehaltung (jW berichtete) aufgegeben.

Damit endet ein längerer Streit um Sicherheitsbedingungen für das Festival vom 26. bis 30. Juni mit rund 70.000 Gästen auf dem früheren Militärflugplatz Lärz. Begonnen hatte die Auseinandersetzung nach Forderungen der Polizei nach einer eigenen Wache auf dem Gelände und »anlasslosen Streifen« auf dem Areal. Dies lehnte der Verein strikt ab, will Beamten nun aber ungehindert Zugang gewähren. Eine Wache soll direkt am Festgelände stationiert werden. Der Verein Kulturkosmos verspricht »vier Tage Ferienkommunismus« mit Musik vieler Spielarten, Theater, Kino und fleischloser Beköstigung. (dpa/jW)