Tod durch Erstickung

Francisco Seco/AP Photo Noch Luft nach oben: Jürgen Klopp im Fußballhimmel

Das Spiel dauerte 23 Sekunden, da war es schon wieder vorbei. Tottenhams Moussa Sissoko hatte im Strafraum seinen Arm zu weit vom Körper weggestreckt, Liverpools Sadio Mané schoss ihn an, Schiedsrichter Damir Skomina zeigte auf den Punkt. Mohamed Salah trat zum Elfmeter an und traf. Es war das zweitschnellste Endspieltor der Champions-League-Historie nach Paolo Maldinis Treffer 2005 für den AC Mailand und der Todesstoß für alle Hoffnungen auf ein ästhetisch ansprechendes Duell zweier Mannschaften, die zu den interessanteren dieser Spielzeit zählten.

Denn was im Madrider Finale fortan vor allem vom Liverpooler Team geboten wurde, war selbst nach Maßstäben der selten wirklich ansehnlichen Finalbegegnungen eine Frechheit. Es überließ dem Gegner den Ball und verbarrikadierte sich in der eigenen Hälfte, als hätte Teammanager Jürgen Klopp eine Extraeinheit Ausputzen auf den Trainingsplan gesetzt. Beim unglücklichen 1:3 gegen Real Madrid im Vorjahresfinale hatte man noch deutlich mutiger gespielt. Notgedrungen immer wieder anrennend, boten die Tottenham Hotspurs zwar die ansprechendere Leistung, Liverpool dagegen die stabilere. »Kalter, nüchterner Erstickungsfußball«, hielt Spiegel online zutreffend fest. »Jürgen Klopp goes José Mourinho.«

Auch in Halbzeit zwei war trotz etwas höheren Pressings vom vielgepriesenen »Vollgasfußball« des Schwarzwälders wenig zu sehen, vom Stahlbeton des portugiesischen Ultrapragmatikers dagegen umso mehr. Dass ein derart spielstarker Sechser wie Fabinho sich hauptsächlich dadurch auszeichnete, im defensiven Mittelfeld Lücken zuzulaufen, spricht Bände. Für 64 Prozent Passgenauigkeit würde sich selbst mancher Zweitligist schämen – Negativrekord in einem Champions-League-Finale. Trotz anständiger Statistiken (16 Schüsse, acht aufs Tor, 80 Prozent Passgenauigkeit) zeigte sich auch Mauricio Pochettinos Tottenham unkreativ bis pomadig. Der zuvor länger verletzte Spitzenstürmer und Kapitän Harry Ka ne war unauffällig. Mit der Einwechslung von Lucas Moura (66.), der im Halbfinale gegen Ajax Amsterdam noch mehrfach entscheidend getroffen hatte, entschied sich Trainer Pochettino für eine Schlussoffensive. Liverpool wankte, Keeper Alisson musste gegen Heung-Min Son, Moura (jeweils 80.) und Freistoßspezialist Christian Eriksen (85.) parieren. Doch dann bekam Tottenham nach einer Ecke den Ball nicht weg, Joel Matip legte auf den eingewechselten Divock Origi ab, und Liverpools Mann für die wichtigen Tore traf aus spitzem Winkel (87.). Es war der Schlusspunkt unter eines der schwächsten Endspiele der Champions-­League-Geschichte.

Dem Deutschen mit dem Haifischgrinsen wird es egal sein. Jürgen Klopp hat nach zuvor sechs Niederlagen endlich seinen »Finalfluch« überwunden und den wichtigsten Titel des Klubfußballs errungen. Er krönt damit eine durchaus beeindruckende Saison, an deren Ende sein Team nur deshalb nicht Meister wurde, weil Pep Guardiolas Perfektionsmaschine Manchester City einen Punkt mehr auf dem Konto hatte. Nach dem Erfolg werden sie in England den leutseligen Charismatiker endgültig zum Heiligen erklären, in der BRD betet bereits seit Dortmunder Zeiten jeder zweite, Klopp möge die DFB-Elf übernehmen. Der möchte davor lieber gleich nochmal den Henkelpott gewinnen. Im nächsten Jahr sei man wieder, drohte er witzelnd. Vielleicht ist da allerdings doch Guardiola vor. Der habe ihm kurz nach dem Abpfiff am Telefon gratuliert, erklärte Klopp auf der anschließenden Pressekonferenz: »Wir haben uns versprochen, uns auch nächste Saison wieder gegenseitig in den Hintern zu treten.«