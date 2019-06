Julian Röder Sprengt den Rahmen: Lilith Stangenbergs Lulu lässt sich nicht erdrücken

Sie ist die Figur, um die sich alles dreht – und doch bleibt unklar, inwieweit sie eigentlich handelt. Lulu, die Protagonistin in Frank Wedekinds »Lulu«, zieht nicht nur die Blicke auf sich, sie entfacht das Begehren der Männer, die in der Folge tot umfallen (Dr. Goll), sich umbringen (Schwarz) oder von ihr erschossen werden (Dr. Schön). Lulu zieht eine Spur toter Liebhaber nach sich. Sie bewegt sich in einer Welt der Männer, die sie unterwerfen, ja domestizieren wie ein wildes Tier. Nun ist sie verdammt, ein schön anzuschauendes Ding zum Gefallen anderer zu sein. Doch Lulu will eine andere Rolle als die vorgegebene spielen, sie hat einen eigenen Willen – und ein eigenes Begehren. Blöd für die Männer, die damit nicht umzugehen wissen. Wedekinds »Lulu« besteht aus zwei Tragödien, »Erdgeist« und »Die Büchse der Pandora«. Der Regisseur Stefan Pucher hat nun an der Berliner Volksbühne »Lulu« zur Aufführung gebracht. Oder genauer: Szenen aus »Lulu«. Es endet mit dem Beginn der »Büchse der Pandora«, der Befreiung Lulus aus dem Gefängnis durch die lesbische Gräfin Geschwitz.

Die Hauptrolle wird gespielt von Lilith Stangenberg, die an der Volksbühne im Jugendclub P14 anfing und später mit René Pollesch und Frank Castorf gearbeitet hat. Dass ihre Rückkehr nicht triumphaler ausfiel, kann man ihr kaum zum Vorwurf machen. Stangenberg gibt eine wunderbare Lulu ab. Wenn sie die langen bestrumpften Beine übereinanderschlägt, liegen ihr die Männer schon zu Füßen. In jedem Akt schlüpft sie in ein neues, von Annabelle Witt entworfenes Kostüm, als Tänzerin in Goldglitzer mit Federkopfschmuck oder im bodenlangen schwarzen Mantel mit breitkrempigem Hut. Doch was Stangenberg auch tut, sie wird vor allem von der Anlage der Inszenierung im Stich gelassen. Die Darsteller kommen nicht miteinander ins Spiel. Die Charaktere werden nicht entwickelt. Der Text wird eher in den Zuschauerraum geschrien, als der gegenüberstehenden Figur entgegnet. Warum jemand etwas tut oder lässt, kann man nicht erahnen, weil psychische Motive nicht erkennbar sind. Auch die von Barbara Ehnes gestaltete Bühne, deren strenge geometrische Formen eine Art die Figuren erdrückenden Rahmen und zugleich Projektionsfläche für Video bilden, trennt die Spieler eher, als dass sie zueinander fänden.

Die Figuren kommen nicht auf eine Ebene. Das mag Teil der Deutung der Regie sein, überzeugt aber als Bühnengeschehen wenig. Auch die eingestreuten theoretischen Texte demonstrieren eher Informiertheit der Theatermacher, statt wirklich für eine Auseinandersetzung genutzt zu werden. So stehen Passagen aus dem »S.C.U.M. Manifest« von Valerie Solanas neben solchen aus der »King-Kong-Theorie« von Virginie Despentes – großartige Texte eines radikalen Feminismus, die aber in der Inszenierung ebenso verloren wirken wie eine wissenschaftliche Studie über Männlichkeit, aus der zitiert wird. Von dem, was da theoretisch angehäuft wird, sieht und fühlt man leider nichts, weil es nicht gespielt wird. Eine lose Abfolge verschiedenster Texte, Videoprojektionen, darunter King Kong, und ein paar Synth-Pop-Songs füllen zwar auch knapp über zwei Stunden, doch einen gelungenen Theaterabend macht das nicht.

Auf der ästhetischen Ebene ist das Thema des Stücks – das Begehren in einer Welt, die es nur für wenige und nur unter bestimmten Bedingungen vorsieht – nicht wirklich angekommen. So bleibt vor allem der schale Eindruck eines lustlosen Dozierens, das mit Zitaten um sich wirft und Anschluss an die neuesten Debatten sucht. Und so vermisst man die zeitlose Kunst des Theaters, Körper zu zeigen, die begehren, die handeln und die sprechen, um auf diese Weise einen Blick auf die Gesellschaft zu werfen. Wedekinds »Lulu« war einst eine scharfe Anklage der Heuchelei der bürgerlichen Gesellschaft. An der Volksbühne ist davon nichts mehr zu merken, es ist zu gefällig inszeniert.