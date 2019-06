Türkische Soldaten bei Gefecht mit PKK getötet

Istanbul. Bei einem Gefecht mit Kämpfern der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sind in der Südosttürkei zwei Soldaten getötet worden. Zwei weitere seien bei den Kämpfen in der Provinz Hakkari an der irakischen Grenze verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag. Die türkische Luftwaffe bombardierte zudem PKK-Stellungen in der nordirakischen Region Hakurk, wie das Verteidigungsministerium in Ankara mitteilte. (dpa/jW)