»Sea-Watch 3« wieder frei

Rom. Das Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch e. V. ist von den italienischen Behörden wieder freigegeben worden. Die Organisation twitterte am Sonnabend: »Gerade haben wir die offizielle Nachricht erhalten, dass unser Schiff nicht länger konfisziert ist und in den Einsatz zurückkehren kann.« Die »Sea-Watch 3« hatte Mitte Mai vor der Küste Libyens 65 Flüchtlinge gerettet. Gegen den Widerstand von Italiens Innenminister Matteo Salvini konnten diese später in Lampedusa an Land gehen. Das Schiff wurde beschlagnahmt und im Hafen von Licata auf Sizilien festgesetzt. »Zum Glück zählt für die italienische Justiz die eigene Verfassung mehr als ein twitternder Minister»«, sagte Sea-Watch-Sprecher Ruben Neugebauer mit Blick auf Salvini. Das Schiff sei frei, weil »festgestellt wurde, dass wir uns an alle Gesetze gehalten haben«. (dpa/jW)